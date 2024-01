Rodriguinho diz que abriu mão de R$ 3 milhões para ir à reality

Reprodução

1 de 1 Rodriguinho cantando – Metrópoles – Foto: ReproduçãoRodriguinho, cantor de pagode, ficou bastante irritado com o discurso de Davi — que disputa a permanência no segundo paredão do BBB24. Em desabafo, o integrante do Camarote disse que já ganhou o valor do prêmio em dinheiro do reality em shows.

Rodriguinho

BBB24: Rodriguinho esquece das câmeras e mostra demais no banho Instagram/Reprodução

Rodriguinho BBB24

Rodriguinho Foto: Divulgação

Rodriguinho

Ele está no Camarote do BBB24 Reprodução/Instagram

Rodriguinho – Capa.indd

Rodriguinho

A treta começou porque Davi questionou a escolha de Rodriguinho, dizendo que o pagodeiro agiu com “emoção” ao Indicá-lo.

Rodriguinho não gostou da justificativa e soltou o verbo em conversa com outros brothers.

“R$ 3 milhões. Legal, é dinheiro. Já tenho esse dinheiro também. Não tem emoção aqui não. Me chamando de emocionado?”, questionou Rodriguinho. Em seguida, o pagodeira afirmou que esse valor é o que ele deixou de ganhar em shows por estar no BBB 24.

“Cara, longe de mim desmerecer esse programa e esse prêmio.. Só que é o seguinte. Eu vou na televisão desde os meus 10 anos de idade, R$ 3 milhões , com todo respeito, é o que eu deixei de show”, finalizou.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias de entretenimento mais importantes e receber notificações em tempo real?