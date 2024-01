Rodriguinho revolta web ao ameaçar agredir Davi: “Era voadora na cara”

Davi cobrou Nizam após ser indicado, pela segunda vez seguida, ao Paredão do BBB 24. O baiano gritou com o rival e o chamou de “manipulador”. Entretanto, a grande revolta na web foi causada por Rodriguinho, que ameaçou dar uma “voadora na cara” do participante.

“Vamos arrebentar logo… eu vou bater”, declarou o cantor, enquanto ria em conversa com seus aliados. MC Bin Laden, Lucas Henrique e Nizam, então, o aconselharam a se acalmar. “Se liga, homem!”, disse o cantor.

Entretanto, o alerta não serviu para Rodriguinho mudar de opinião. “Se vier com esse bagulho… eu tava vendo ele indo e voltando, vindo em mim. Se vem, meu velho, era uma voadora na cara. Não tô nem aí! Sou o primeiro cara que bateu no outro dentro do BBB. Não tô nem aí”, completou.

Pouco mais tarde, o ex-Os Travessos falou sobre o assunto e continuou com as ameaças. “Bato nele, jogo ele lá para cima e depois eu saio do BBB”, finalizou. Veja o vídeo aqui.

Nas redes sociais, muitos usuários passaram a criticar Rodriguinho por sua postura e relembraram a agressão com sua ex-mulher. “Rodriguinho falando que ia bater no Davi. Uma vez agressor, sempre agressor”, detonou um. “Não, Rodriguinho, não faz isso cara! O brasileiro quer ter o prazer de te eliminar”, disse outro.