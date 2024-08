Romário apoia candidato do PDT em Niterói, apesar de nome do PL

Pedro França/Agência Senado e Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

1 de 1 Foto colorida do senador Romário e do deputado Carlos Jordy – Metrópoles – Foto: Pedro França/Agência Senado e Zeca Ribeiro/Câmara dos DeputadosO senador Romário (PL-RJ) anunciou apoio a Rodrigo Neves (PDT) para prefeitura de Niterói, no Rio de Janeiro, apesar de ter nome do próprio partido na corrida pelo comando municipal.

O deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ) é candidato pelo partido de Romário à prefeitura de Niterói.

“Eu estou aqui para reforçar o meu apoio ao Rodrigo Neves para prefeito. Ele já fez muito por Niterói. Ama a cidade e é muito trabalhador”, diz o senador em um vídeo publicado pelo candidato do PDT em Niterói.

Confira:

Nas eleições de 2022, Carlos Jordy, então candidato à Câmara, anunciou apoio ao ex-deputado Daniel Silveira (PTB) ao Senado Federal, apesar do PL lançar o nome de Romário na Casa Legislativa.

Na época, Jordy chegou a atacar o Judiciário, após o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) indeferir a candidatura de Silveira ao Senado. “Contra o ativismo judiciário que condenou o deputado Daniel Silveira. Vamos lutar pelos direitos dele!”, disse.

Romário foi reeleito ao Senado em 2022, com 2.384.331 votos.

