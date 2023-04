Polícia prende no RJ um dos maiores assaltantes de banco do país

Homem era um dos principais alvos da Secretaria de Segurança do Paraná. Ele foi encontrado no bairro do Leme, no Rio de Janeiro 06/04/2023 9:41, atualizado 06/04/2023 9:41

Divulgação

Agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e policiais civis do Paraná prenderam, nessa quarta-feira (5/4), um dos maiores assaltantes de banco do país. Ele foi localizado no bairro Leme, na Zona Sul da capital do Rio, após oito meses de investigações e um trabalho integrado de inteligência e monitoramento.

O criminoso era considerado um dos principais alvos da Secretaria de Segurança paranaense.

