Romeu Zema desiste de participar do evento de um ano do 8 de Janeiro

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), não compareceu ao evento que marca um ano dos ataques do 8 de Janeiro. A cerimônia intitulada “Democracia Inabalada” foi promovida pelo governo Lula (PT), pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e pelo Congresso Nacional. Zema havia confirmado a presença pela manhã, mas lideranças do Novo teriam pressionado o governador a mudar de ideia, alegando que sua presença poderia repercutir negativamente entre os eleitores da direita. A desistência foi confirmada pelo partido e pelo governo. O governador mineiro cancelou o compromisso, mas ainda terá uma reunião com o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, para discutir a proposta de renegociação da dívida de Minas Gerais com a União.

Além de Zema, outros governadores de oposição também não compareceram ao evento. O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), que foi afastado de suas funções após os ataques de 8 de Janeiro pelo ministro do STF Alexandre de Moraes, afirmou estar de férias. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ex-ministro de Bolsonaro, encontra-se na Europa. Jorginho Mello (PL), governador de Santa Catarina, e Cláudio Castro (PL), governador do Rio de Janeiro, não confirmaram presença. Ratinho Júnior (PSD), governador do Paraná, enviou um ofício a Lula agradecendo pelo convite, mas informando que não poderia participar devido a compromissos previamente agendados.