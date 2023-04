Rômulo Estrela desabafa sobre ataques na web: “Nada justifica ofensas”

Rômulo Estrela usou suas redes sociais neste domingo (16/4), para fazer um desabafo sobre um ataque recebeu na internet, após mostrar os bastidores de algumas cenas de Travessia, novela das 21h, da TV Globo. O ator compartilhou alguns momentos com Clara Buarque, que interpreta Bia, par romântico de Oto seu personagem, porém foi criticado por fãs que torcem para que Brisa, vivida por Lucy Alves, fique com o rapaz.

“Não vem me dizer que a cena do não casamento foi boa, porque não foi. As críticas para sua parceira de cena não estão só aqui, estão em todos os lugares, são unânimes. Assim como as críticas à Glória Perez por ter reduzido o seu personagem”, começou a internauta.

Não satisfeita, ela ainda tentou justificar o hate: “Clara aceitou fazer novela das 9, assim como você, e você sabe que ali é uma vitrine para elogios e críticas, se ela tem mais críticas do que elogios ela tem que rever algumas coisas”.

Porém, indignado, o ator rebateu, educadamente: “Eu entendo e respeito sua opinião sobre tudo que disse, de verdade… mas nada justifica suas ofensas e acusações. Paz pra você e vida que segue”.

Rômulo ainda lembrou que as pessoas comentam sobre coisas que não sabem, uma ve que durante as gravações acontecem muito mais coisas do que os telespectadores assistem, de fato, na TV.

Na internet, alguns comentários apoiavam o ator: “Superaram os fãs de casais do BBB”, “Povo tá tudo pirado”, “Agora pronto, não superar casal de novela é o fim da picada”, “Gente, atacar um ator por conta de um personagem escrito por uma terceira pessoa e fora da noção total” e “Não existe nada mais insuportável do que fã de casal”.