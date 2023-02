Rosa Weber diz que a resiliência do STF é o ‘melhor antídoto contra a aventura antidemocrática’

Presidente do STF voltou a condenar as invasões e depredações do dia 8 de janeiro e saiu em defesa da Corte

Nelson Jr./SCO/STF – 17/11/2022

Ministra Rosa Weber é a atual presidente do Supremo Tribunal Federal



Nesta quinta-feira, 23, ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) voltaram a sair em defesa da corte. A presidente do STF, ministra Rosa Weber voltou a condenar as invasões e depredações do dia 8 de janeiro e exaltou a resiliência das instituições democráticas. As declarações foram feitas na abertura da sessão plenária do STF: “Hoje demonstramos, neste plenário reconstruído depois do vandalismo de 8 de janeiro último, o dia da infâmia, que ataques contra a estrutura física desta Suprema Corte jamais serão capazes de impedir o pleno exercício da jurisdição constitucional (…) A história do Supremo Tribunal Federal é uma narrativa de resiliência, e essa resiliência é o melhor antídoto contra qualquer aventura antidemocrática”. Ainda durante a sessão, a ministra lembrou que no mês de fevereiro duas datas importantes são celebradas, os 132 anos da primeira constituição republicana do Brasil, no dia 26 de fevereiro 1981, e, dois dias depois, é a data da instalação da Corte.

O ministro Gilmar Mendes também fez uma fala sobre a atuação das instituições. O magistrado falou sobre o combate à pandemia da Covid-19 durante a participação em um fórum, realizado em Lisboa, na quarta-feira, 22, por videoconferência: “Esses abutres institucionais, que lucraram com a omissão ilegal nos anos de pandemia, passaram a inocular o ódio em setores da população contra o Supremo”. O magistrado disse que o Supremo teve que fazer o “óbvio” e determinar, conforme a Constituição, que o combate à pandemia seja feito de maneira conjunta entre União, Estados e municípios.

*Com informações da repórter Berenice Leite