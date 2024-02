Rua da Consolação, no centro de SP, é parcialmente interditada após cratera se abrir na pista

Um incidente ocorrido na noite de segunda-feira, 5, causou interdição parcial da Rua da Consolação, no sentido centro de São Paulo, próximo à Rua Piauí. Segundo a Sabesp, o problema foi causado por danos na rede de distribuição de água. “Informamos que estamos trabalhando no reparo da rede de distribuição de água no local. O serviço foi iniciado ontem, 5, às 20h e se estenderá ao longo do dia de hoje”, diz a empresa, que também informa que o abastecimento de água na região não está prejudicado. Para realização dos procedimentos de reparação, foi necessário contar com a ajuda da CET (Companhia de Engenharia de Trafego), que está desviando os veículos para rotas alternativas. Na manhã desta terça-feira, apenas uma faixa da Rua da Consolação, no sentido centro, está liberada para o tráfego.

*Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA