Sabesp deve reajustar tarifas em São Paulo em 6,4%

A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp) autorizou um reajuste nas tarifas da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), de 6,4469% em relação aos valores atualmente em vigor, conforme fato relevante ao mercado. O reajuste passará a vigorar a partir de 10 de maio de 2024. A alteração foi autorizada com a divulgação de uma nota técnica da Sabesp, e as novas tabelas tarifárias serão publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo. A companhia de abastecimento de água atende 376 municípios de São Paulo, incluindo a capital e região metropolitana, chegando a 28 milhões de habitantes.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini