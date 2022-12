Sabrina Sato revela querer ter mais filhos com Duda Nagle após crise

Após viver uma crise no relacionamento com Duda Nagle, Sabrina Sato revelou que o casal pretende ter mais filhos. Juntos desde 2016, eles são pais de Zoe, de 4 anos.

“A gente quer aumentar a família. Vamos deixar acontecer”, disse em entrevista à Patrícia Kogut, do jornal O Globo. Ela contou ainda que sempre conversaram para resolver os problemas e foram consertando tudo aos poucos. “Agora estamos curtindo, vivendo, aproveitando”, completou.

Duda Nagle Sabrina Sato e Zoe

Duda Nagle, Sabrina Sato e a filha do casal, ZoeFoto: Instagram/Reprodução

sabrina_e_duda_widexl

Duda Nagle e Sabrina Sato

Sabrina é casada com Duda NeagleReprodução

Leda Nagle, Sabrina Sato e Duda Nagle

Leda Nagle, Sabrina Sato e Duda NagleReprodução

Carnaval, Sapucaí, Sabrina Sato e Duda Nagle

Sabrina Sato e Duda NagleReprodução/ Twitter

Sabrina ressaltou também a importância que a terapia tem na vida dela. “Sou uma pessoa que tem que ser organizada para cumprir tudo. Toda terça, às 18h, eu tenho minha análise. Deixo lá planejada, marcadinha. Tem uns cuidados que vou deixando soltos, mas tem uns que são essenciais, como a análise”, explicou.

Ela falou que o casal superou a crise e que manter o acompanhamento psicológico é essencial. “Faço análise, não dá para ficar sem. Eu acho que vai muito do meu amadurecimento, da nossa relação”, disse.

Sabrina Sato, que participou do Big Brother Brasil há 20 anos, está de volta à TV Globo. Agora, ela será uma das juradas do The Masked Singer Brasil, além de seguir com a segunda temporada do Desapegue Se For Capaz e no Saia Justa, ambos do GNT.