Saiba a verdade sobre o flagra da ex de Lucas Buda no motel

A coluna Fábia Oliveira, que sempre sabe de tudo e mais um pouco, descobriu com exclusividade o que está por trás do flagra da ex-mulher de Lucas Buda, do BBB24, Camila Moura, saindo do motel. As fotos viralizaram na internet, se tornando um dos assuntos mais comentados na rede.

A cena, com o tal homem misterioso, nada mais é do que uma publi, como apontaram alguns internautas. Porém, eu vou sanar a curiosidade de vocês e contar para qual marca ela foi contratada: Guia de Motéis.

Fontes desta colunista contaram que tudo não passou de marketing para divulgar um site que dá descontos em motéis do Brasil. E já era de se estranhar, não é mesmo, meus caros leitores? A moça saindo do local muito bem penteadinha, com cabelo seco e maquiagem intacta… não parecia que estava ali no vuco-vuco.

Mais cedo, Moura chegou a reclamar da falta de privacidade e disparou que não conseguia mais circular tranquilamente pelas ruas. “Não tenho um dia de paz, né? Todo dia uma bomba. Será que é pedir muito um dia sem caos?”, disparou.

Camila Moura 1

Camila Moura e homem desconhecido escondendo o rosto em saída de motel Reprodução

Camila Moura 2 RED

A ex de Lucas tentou tapar o rosto Reprodução

Camila Moura 3 RED 2

Camila Moura saindo de motel com homem Reprodução

Camila Moura story RED

Reprodução

Camila conta com mais de 3 milhões de seguidores no Instagram e vem faturando no mundo digital, depois de anunciar que iria se separar do BBB, depois dele flertar com Giovanna Pitel numa das festas que aconteceram na casa mais vigiada do Brasil.

Camila Moura confirma divórcio após o BBB24

Lucas Buda, de fato, será um homem solteiro quando sair do BBB24. A ex-mulher, Camila Moura, confirmou que vai pedir o divórcio e terminar o casamento de 15 anos com o capoeirista. Através de sua assessoria jurídica, representada pela advogada Adélia Soares, a professora deu mais informação sobre as decisões que irá tomar com relação ao ex-marido.

“Camila já optou pelo divórcio, diante de toda a situação. Mas é uma decisão de foro íntimo. Eles eram casados no papel”, disse Adélia. Ela ainda relatou que a família de Buda está processando a, agora, influenciadora, que detinha uma procuração para responder pelo ex-companheiro. “Ela recebeu uma notificação extrajudicial, sim. Ela é a procuradora do Lucas. Ele a deixou assim ao entrar para o programa, até porque, ela era a esposa dele”, ressaltou.

Porém, após o anúncio da separação, a moça deixou de ser responsável pelas contas digitais e e-mails de Lucas: “Mas as redes do Lucas já estão em poder da família, que contratou até uma empresa, a agência Mynd, para cuidar do perfil dele”.

Sobre a ação, a advogada garantiu que o problema não são as atitudes de Moura. “Os comentários [na internet] são em relação à postura do Lucas lá dentro, não têm nada a ver com a Camila, que é a vítima de toda essa situação”, defendeu e lembrou em seguida: “Quando a pessoa se propõe a participar de um reality show já tem que contar com a possibilidade de cancelamento, linchamento virtual, isso não é nenhuma novidade”.

Camila já conta com mais de 3 milhões de seguidores e, por conta do crescimento na web, rumores de que teria que dividir os cachês das publicidades com o BBB começaram a circular. “Difícil falar em lucro e muito menos dividir um lucro que efetivamente nem existe. Ela precisou do auxílio dos amigos do casal para poder fazer o pagamento da parcela do financiamento do imóvel dos dois. Tudo além disso é especulação de internet”, detalhou Soares.