Contagem regressiva! O que já sabemos sobre o BBB24

Quanto mais a estreia da 24ª edição do Big Brother Brasil, reality da Globo, se aproxima, maiores são os spoilers e dicas dadas por Boninho. Até o momento, o diretor da atração, assim como Tadeu Schmidt, já deram dicas da decoração, de participantes, sobre o novo sistema “antifraude” de votação e mais.

Como de costume, a internet fica em polvorosa para descobrir os novos brothers e sisters e inundam as redes sociais de especulações. Neste ano, não foi diferente. Diversas listas surgiram e cativaram o Twitter, Instagram, entre outros, a alçarem o nome dos famosos entre os assuntos mais comentados do Brasil.

3 Cards_Galeria_de_Fotos

A primeira edição do reality show Big Brother Brasil aconteceu em 2002 e teve como campeão Kléber Bambam. Ele recebeu 62% dos votos e levou para casa o prêmio de R$ 500 mil Reprodução/ TV Globo

***bbb-campeoes-2

A segunda edição do programa também aconteceu em 2002 e foi exibido entre 14 de maio e 23 de julho. Rodrigo Leonel, que ficou conhecido como Caubói, recebeu 65% dos votos e faturou o prêmio de R$ 500 mil Reprodução/ Instagram

***bbb-campeoes-3

O BBB 3 foi marcado por uma das votações mais acirradas. Com 51% contra 49% dos votos, Dhomini Ferreira foi o grande vencedor e levou para casa R$ 500 mil Reprodução/ TV Globo

***bbb-campeoes-4

Cida dos Santos foi a primeira mulher a ganhar o prêmio do programa. Com 69% dos votos, a sister do BBB4 conquistou o primeiro com recorde de votação Reprodução/ TV Globo

***bbb-campeoes-5

O BBB 5 foi conquistado por Jean Wyllys. Ele levou o prêmio de R$ 1 milhão após receber 55% dos votos contra os 40% da Grazi Massafera. Jean foi o primeiro campeão LGBTQIA+ Reprodução/ TV Globo

***bbb-campeoes-6

Depois de Cida, Mara Viana foi a segunda mulher a conquistar o prêmio milionário. Campeã com 47% dos votos, a simpática senhora também faturou dois carros Reprodução/ TV Globo

***bbb-campeao-7

Após se envolver em polêmicas dentro da casa e viver um trisal com Iris Stefanelli e Fani Pacheco, Diego Alemão foi o campeão do BBB 7 com 91% dos votos Reprodução/ TV Globo

***bbb-campeoes-8

Rafinha Ribeiro foi o campeão do BBB 8 com pouco mais de 50% dos votos. A edição ficou conhecida por ter conquistado a maior quantidade de votos em uma final desde o início do reality Reprodução/TV Globo

***bbb-campeoes-9

Com 34,85% contra 34,61% da segunda colocada, Max Porto foi o grande campeão da nona edição do Big Brother Brasil Reprodução/TV Globo

***bbb-campeoes-10

Além de aumentar o prêmio para R$ 1,5 milhão, O BBB 10 teve no elenco a presença de participantes de outras edições. Um dos veteranos foi Marcelo Dourado que, com 60% dos votos, levou o prêmio milionário para casa Reprodução/TV Globo

***bbb-campeoes-11

Após sofrer com relacionamento dentro da casa e ter o coração partido, Maria Melilo deu o troco, se envolveu com outro participante e superou os colegas da casa. Ela foi escolhida pelo público para ganhar o grande prêmio do BBB 11 Reprodução/ Instagram

***bbb-campeoes-12

Com 92% dos votos, e uma das maiores porcentagens em uma final do programa, Fael Cordeiro foi o campeão do BBB 12 Reprodução/ Instagram

***bbb-campeoes-13

Após receber 62,79% dos votos, a advogada e apresentadora Fernanda Keulla foi a 13ª vencedora do prêmio milionário dado pelo programa Reprodução/ TV Globo

***bbb-campeoes-14

Vanessa Mesquita conquistou o prêmio do BBB 14 com 53% dos votos Reprodução/ Instagram

***bbb-campeoes-15

Cézar Lima foi o último homem a ganhar uma final do Big Brother Brasil. Com 65% dos votos, o rapaz faturou o prêmio milionário do BBB 15 Reprodução/ Instagram

***bbb-campeoes-16

Após a preferida do público, Ana Paula Renault, ser expulsa do programa por agressão, Munik Nunes foi a grande campeã do BBB 16. A jovem se tornou milionária aos 19 anos Reprodução/ Globo

***bbb-campeoes-17

Com uma trajetória polêmica, Emily Araújo foi a escolhida do público para faturar o grande prêmio do BBB 17. Concorrendo com Vivian Amorim, a jovem recebeu 58% dos votos Reprodução/ TV Globo

***bbb-campeoes-18

O BBB 18 foi uma das edições que mais dividiram o público. Kaysar Dadour e Gleici Damasceno eram os grandes favoritos, mas a acreana levou a melhor e, com pouco mais de 57% dos votos, foi a grande campeã Reprodução/ Instagram

***bbb-campeoes-19

Apesar das diversas polêmicas envolvendo o nome de Paula Von Sperling, a loira foi a escolhida pelo público para faturar o grande prêmio do BBB 19. Ela recebeu 61% dos votos Reprodução/ TV Globo

***bbb-campeoes-20

Thelma Assis levou a melhor de um dos maiores BBBs da história. Com 44% dos votos, a médica foi a campeã da edição 20 e faturou o prêmio milionário Reprodução/ TV Globo

***bbb-campeoes-21

Com 90,15% dos votos, Juliette Freire foi a campeã do BBB 21. A paraibana foi a última vencedora do reality show e se destacou por sua voz e exaltação de sua terra natal Reprodução/ Instagram

Arthur Aguiar

Arthur Aguiar foi o grande vencedor do Big Brother Brasil 22 e se tornou o primeiro Camarote a levar o prêmio. O ator acumulou 68,96% dos votos, contra 29,91% de Paulo André e 1,13% de Douglas Silva Instagram/Reproduçao

Amanda-Meirelles-BBB23-Carro-Anjo

Já o BBB23, contou com a vitória de Amanda Meirelles, com 68,9% e levou o maior prêmio da história da edição, R$ 2,8 milhões. Aline Wirley foi a segunda, com 16,96%, e Bruna Griphao, a terceira, com 14,14% Reprodução/Instagram

Estreia e anúncio dos participantes Como já é sabido do grande público, a estreia do BBB24 está marcada para a segunda semana de 2024, dia 8 de janeiro (segunda-feira). Já o anúncio dos participantes, acontece três dias antes, na sexta-feira (5/1). Se tudo acontecer como em anos anteriores, a Globo deve soltar os novos brothers e sisters ao longo da programação, com um breve perfil.

Grupos do BBB24 A gente já se acostumou com o formato de dois grupos, dividindo famosos e anônimos entre Camarote e Pipoca, instaurado pela Globo em 2020. Entretanto, para 2024, a emissora veio com uma nova proposta, um terceiro conjunto que já recebeu o nome de Puxadinho. Eles ficarão confinados em um outro imóvel.

Entretanto, ainda não há maiores informações sobre os participantes deste novo grupo ou se eles já estão garantidos na casa mais vigiada do Brasil.

Votação Na temporada que começa no próximo dia 8 de janeiro, um sistema “antifraude” promete deixar o Paredão mais justo para os participantes. Agora, o público terá direito a votar de duas formas diferentes, ambas pelo site Gshow.

Novo time de humorista Após a saída de Dani Calabresa e Paulo Vieira do núcleo do humor do Big Brother Brasil, a Globo anunciou a estreia de Luis Miranda e Marcos Veras no elenco do reality. Luis apresentará o quadro Big Babado, em que vai comentar os últimos acontecimentos da casa, e Veras o inédito Vamo Invadir Sua Casa.

“É um quadro ousado e uma baita responsabilidade! Quero levar o público comigo nas minhas sensações. A gente vai falar do que estará acontecendo na casa. Essa é a pauta: a realidade”, conta Luís.

Outro quadro anunciado pela Globo é o Fanfic Brasil em que internautas poderão criar suas próprias histórias sobre o programa apresentado por Tadeu Schmidt. O BBB24 estreia em 8 de janeiro.

Dicas de participantes O diretor do reality também colocou uma pulga atrás da orelha dos amantes do reality ao entregar dicas sobre os participantes. Nas imagens mostradas por Boninho, continuam ilustrações de um avião, um agricultor, um homem com os bolsos vazios, um padeiro, uma mulher com microfone na mão e um vendedor.

Especulações de participantes Como não poderia deixar de acontecer, assim como nos anos anteriores, uma série de especulações acerca dos brothers e sisters do BBB24. As redes sociais já estão tentando adivinhar, tanto baseado nas dicas de Boninho, quanto por cancelamento de agenda de alguns famosos.

Até o momento, Yasmin Brunet, Simaria Mendes, Camila Loures, Evaristo Costa, Chico Moedas, Milhem Cortaz, Antonio Tabet, Lívian Aragão, Urias, Lauana Prado, Flora Matos, Leandro Alves, Daiana dos Santos e Carol Nakamura estão entre os cotados. Porém, só saberemos mesmo no dia 5 de janeiro! Ansioso?