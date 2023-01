Saiba como chega o Itabuna para o jogo contra o Vitória no Baiano

O Itabuna vai disputar o primeiro jogo fora de casa do Campeonato Baiano no domingo (15). Às 16h, o Dragão visita o Vitória, no Barradão, e chega com moral para o confronto, já que venceu na estreia e está na vice-liderança do estadual, atrás apenas do Bahia.

Os primeiros três pontos foram conquistados diante do Jacobinense. Com golaço de Flávio, o Itabuna venceu o jogo de abertura do Baiano por 1×0, na última terça-feira (10). Confira a seguir a pintura do atacante que deixou o banco de reservas para garantir a comemoração azulina.

A atuação e o gol podem fazer Flávio ter chance de aparecer no onze inicial. A briga seria com Cesinha e Deivinho, mas a escalação só será definida pelo técnico Sérgio Araújo após o último treino antes da partida, que será realizado no sábado (14).

Ainda há dúvida se Flávio estará em campo no apito inicial. Já Alex Sandre tem vaga garantida diante do Vitória. Camisa 10 do time e um dos principais jogadores do elenco, o meia se destacou na estreia contra o Jacobinense.

O Itabuna deve entrar em campo contra o Vitória com: Thiago Passos, João Neto, Jean Pieter, Jacques e Elivelton; Hebert, Matheus Chaves e Alex Sandre; Cesinha (Flávio), Deivinho e Lucão.

Campeão da Série B do estadual em 2022 já sob o comando de Sérgio Araújo, o Dragão iniciou a pré-temporada 2023 sete dias antes do Vitória, em 21 de novembro, para se preparar para o retorno à elite do futebol baiano, após dez anos.