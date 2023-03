Saiba como foi a entrega dos uniformes escolares para estudantes da Escola Municipal Gessé Inácio do Nascimento

Entrega dos uniformes escolares para estudantes da Escola Municipal Gessé Inácio do Nascimento (Foto: Wesley Morau)

Na última quarta-feira (15), ocorreu a cerimônia para entrega de uniformes oficiais dos alunos da Escola Municipal Gessé Inácio do Nascimento, localizada no bairro Redenção. Compareceram ao evento o prefeito Dr. Marcelo Belitardo, a Secretária de Educação e Cultura Regiane Chuaith, representantes da polícia militar, secretários municipais, representantes do Legislativo, professores, alunos e seus familiares, além da imprensa e a comunidade em geral.

Durante a ocasião, foi realizada uma apresentação da Guarda de Honra — estudantes da instituição — devidamente uniformizados, com o hasteamento da bandeira do Brasil ao som do Hino Nacional e do Hino de Teixeira de Freitas. Gildete Pereira Pinto, diretora pedagógica da escola, ressaltou a representatividade da entrega dos uniformes: “essa solenidade simboliza o fim de um período no qual trabalhávamos com falta de segurança. Com o convênio do Colégio da Polícia Militar iniciado em 2022, ganhamos tranquilidade até no entorno, sendo assim mais fácil proporcionar uma educação de qualidade e que transforma a vida das pessoas”.

A Escola Municipal Gessé Inácio do Nascimento é o segundo Colégio Militar a receber os uniformes oficiais: na última sexta-feira (10), a cerimônia ocorreu na Escola Municipal Clélia das Graças Figueiredo Pinto, localizada no bairro Santa Rita. “Esse é um momento singelo, porém muito importante. A educação do município vem recebendo uma atenção especial da administração pública, porque entendemos que, com ela, mudamos a sociedade”, destacou o prefeito Dr. Marcelo Belitardo. “Já temos profissionais de excelência, por isso continuamos investindo recursos tendo, em primeiro lugar, o futuro dos filhos de Teixeira de Freitas”.

Gustavo Nascimento, estudante do 9° ano, celebrou a conquista: “estudo aqui há quatro anos, e agora com os uniformes vamos ficar padronizados”. Já Talia Muniz, também aluna da instituição, destacou que “foi a partir dessas solenidades que comecei a apreciar fazer parte do Colégio Militar”. As consequências do modelo disciplinar e pedagógico da instituição foram mencionadas também por Regiane Chuaith, Secretária de Educação e Cultura: “conhecedora da rede municipal de ensino, sei dos problemas que por vezes atingem os profissionais da escola em função de situações externas, que afetam diretamente o desempenho escolar, provocando sentimento de insegurança e impotência diante do ato de educar. Receber o modelo atual trouxe uma roupagem melhor à disciplina escolar. Nunca presenciamos tanta coisa boa acontecendo em nossa cidade como nessa gestão”.

“Essa entrega de uniformes demonstra o compromisso e a valorização da educação. Quero parabenizar a todos os profissionais da unidade; vocês são verdadeiros heróis e amigos da sociedade. É extremamente necessário ter referências de qualidade para nossas crianças”, ressaltou Marcelo Teixeira, vereador e vice-presidente da Câmara Municipal. Por fim, o prefeito Dr. Marcelo Belitardo evidenciou que uma das principais propostas da gestão atual referente ao ensino do município é quebrar estigmas já existentes: “ queremos transformar essa ideia errônea de que a rede pública é precária, trazendo investimentos para que nossas crianças se sintam acolhidas e incentivadas a crescer em nossas escolas municipais”.

