Polícia desbarata quadrilha que fazia “clínica geral” do crime em SP

São Paulo — A Polícia Civil deteve quatro pessoas nesta sexta-feira (8/3) suspeitas de praticar a “clínica geral” do crime, de roubos diversos a tráfico de drogas, a partir da zona leste de São Paulo. Segundo o Departamento Estadual de Investigações Criminais, a líder da quadrilha é uma mulher procurada pela Justiça.

As investigações foram conduzidas pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic). Os policiais procuravam por um depósito de armas e drogas, onde também ficariam armazenados os objetos levados por ladrões após roubos os mais variados, de residências a veículos e pessoas.

Uma casa na Rua Olga Fadel Abarca, na Cidade Líder, zona leste da capital paulista, foi identificada como um dos locais usados pela quadrilha. Lá, a polícia encontrou a mulher que liderava o bando e estava foragida. Dentro da casa, foram encontradas drogas, contabilidade e anotações do tráfico, além de um aparelho celular, segundo o Deic.

Os policiais seguiram até outro imóvel nas redondezas e encontraram mais três pessoas que fariam parte do bando. Entre os suspeitos, a polícia identificou um adolescente.

Com eles, foram apreendidos dois capacetes de moto, celulares, tablet, máquinas fotográficas, óculos, joias, chaves michas, entre outros. Na casa, havia também uma pistola calibre 7,65mm, com nove cartuchos, e um simulacro de arma de fogo. Levantamento dos policiais apontaram que parte do material apreendido tinha sido levado de duas casas roubadas em fevereiro.

O grupo foi autuado por associação criminosa armada, posse ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, desobediência e desacato.