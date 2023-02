Saiba como notificar casos de acidentes ou aparecimento de escorpiões em Teixeira de Freitas

(Foto: Wesley Morau)

De acordo com dados da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, houve 287 atendimentos especializados em acidentes com escorpiões, sendo 240 de moradores do município. Só entre agosto e outubro do ano passado, foram notificados 116 casos — em contrapartida, o ano de 2021 apresentou apenas cinco casos no mesmo período de tempo.

Em resposta a esta situação, a Secretaria de Saúde (através da Vigilância Epidemiológica e do Programa Municipal de Combate às Endemias) implantou o Serviço de Controle de Escorpião de Teixeira de Freitas (SCETF). O projeto consiste na realização de visitas domiciliares que objetivam a redução e a eliminação das populações de escorpiões nos domicílios.

A participação da comunidade é essencial para a identificação de locais com proliferação para o sucesso do projeto, visto que as medidas de prevenção são as de maior impacto. As ações serão disparadas a partir das notificações de acidentes ou de aparecimento de escorpiões, que podem ser realizadas a partir de formulário (clique aqui para acessar).

Gravidade

Os escorpiões se adaptam com facilidade ao ambiente doméstico. O crescimento da área habitacional para os limites rurais da cidade favoreceu a urbanização das populações de escorpiões, gerando mais exposição para a população e o aumento na ocorrência de acidentes.

Oficinas de treinamento aos Agentes de Combate às Endemias (Fotos: Wesley Morau)

Este é um problema de saúde pública: a gravidade do envenenamento se manifesta dentro das duas primeiras horas do acidente, na maioria dos casos, e pode ocasionar óbitos principalmente para crianças de 0 a 10 anos.

Todo caso suspeito deve ser investigado de forma cuidadosa, especialmente em relação ao local provável de infecção e ser tratado de forma adequada e oportuna. Pessoas acidentadas devem procurar ou ser encaminhadas para atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e na Unidade Municipal Materno Infantil (UMMI), onde há disponível o soro específico.

