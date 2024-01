Carnaval: Prefeitura de SP oferece mais de mil empregos temporários

São Paulo — A Prefeitura de São Paulo abriu vagas de emprego temporário para o próximo Carnaval, no mês de fevereiro. Segundo a administração municipal, são mais de mil postos de trabalho, para atuar na fiscalização de comércio ambulante durante os dias de desfiles de blocos na cidade.

As inscrições podem ser feitas pelo site do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate) até às 15h da próxima sexta-feira (12/1). O processo seletivo acontecerá nos dias 15 e 16 de janeiro, na unidade central do Cate, na Avenida Rio Branco, número 252.

As vagas são para todas as regiões da cidade, com período de trabalho dos dias 2 a 18 de fevereiro, em escala a combinar. Os selecionados irão atuar junto às equipes da prefeitura na fiscalização do comércio ambulante na capital.

A diária é de R$ 120, mais R$ 30 de alimentação e vale transporte ida e volta. O pagamento será feito via Pix.

Não é necessário que o candidato tenha experiência prévia na função, apenas ter completado o ensino fundamental e, como requisito, possuir celular, meio que será usado para comunicação com os selecionados e preenchimento de formulários da empresa.

Após o cadastro no Portal Cate, a equipe técnica faz a triagem para convocação, indicando dia e horário para comparecimento do trabalhador. É necessário ser maior de 18 anos, apresentar RG, CPF, carteira de trabalho (pode ser o modelo digital), comprovante de residência (somente moradores da Capital serão selecionados), título de eleitor, certificado de reservista ou dispensa militar e CPF de filhos menores de 14 anos (se tiver). Caso o candidato esteja dentro do perfil da vaga e com a documentação válida, a aprovação é imediata.