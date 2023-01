Vacinas contra Covid serão anuais para grupo de risco, diz secretária

De acordo com a nova secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Ethel Maciel, a vacina contra a Covid-19 para pessoas do grupo de risco passará a ser anual e será incorporada ao calendário do Programa Nacional de Imunizações (PNI). Durante o governo Bolsonaro, o imunizante fazia parte apenas do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (PNO), sem periodicidade certa.

Em entrevista à Folha de S.Paulo, Ethel diz que a população deve ser convocada para tomar a vacina junto com o imunizante contra a gripe a partir de abril.

“Agora, efetivamente, a Covid-19 entra no nosso Departamento de Imunização. O ministério acabou de receber uma compra grande de doses que, a princípio, daria para cobrir esses grupos prioritários”, afirma.

Devem ser incluídos na campanha profissionais de saúde, imunossuprimidos e idosos. “A princípio, será uma dose de reforço com a vacina bivalente“, explica a secretária.

Vacinação como desafioEthel conta que uma das prioridades da pasta é aumentar a cobertura vacinal de vários imunizantes. Apesar de o Brasil ser uma potência conhecida internacionalmente na vacinação, os níveis de pessoas imunizadas caíram muito nos últimos anos.

“Infelizmente, estamos saindo dessa pandemia com essa imagem… acho que dizer ‘arranhada’ é muito pouco. A comunicação, sem dúvidas, vai ser central neste governo para que a gente possa recuperar a confiança na vacinação”, afirma a secretária.

O Ministério da Saúde pretende trabalhar com outras pastas para recuperar a cobertura vacinal, inclusive voltando com a obrigação de apresentar a carteira de vacinas para receber recursos de programas sociais.

Receba notícias do Metrópoles no seu Telegram e fique por dentro de tudo! Basta acessar o canal: https://t.me/metropolesurgente.