Saiba como se inscrever para participar do novo reality show da Record

Após cancelar o Power Couple, a Record TV lançou nesse domingo (5/3) um novo reality show, “A Grande Conquista”, que será apresentado por Mariana Rios, com direção de núcleo de Rodrigo Carelli. O novo programa será exibido diariamente dentro da programação da emissora a partir de maio e promete surpreender o público com um elenco formado por anônimos e famosos, que vão disputar um grande prêmio. As inscrições para participar do reality estão abertas! Confira agora como se inscrever.

Os interessados devem entrar no link www.r7.com/agrandeconquista, preencher os dados pessoais, enviar fotos e gravar um vídeo respondendo: Por que gostaria de participar do reality show?

O diferencial do programa é que o público participará de diversas dinâmicas da atração mesmo antes da estreia, tomando decisões importantes que terão impacto na disputa.

Dias antes do primeiro episódio, em 2 de maio, o formato original da Record TV terá um especial de pré-estreia, onde serão apresentados os 16 candidatos que vão disputar 10 vagas na “Mansão” do programa. Em seguida, eles começarão a fazer suas campanhas e pedir votos. E, pela primeira vez, será o público que decidirá quem vai entrar na competição.

Os outros seis nomes que não forem escolhidos vão se juntar aos 64 participantes, escolhidos também pelas inscrições, e todos ficarão confinados, por um período, em três casas, na chamada “Vila”. Assim, teremos 70 moradores que disputarão 10 lugares na “Mansão”. No total, serão 20 participantes que passarão a conviver juntos na tão sonhada “Mansão”.

Após esse processo, os confinados se encontram e começam a lutar pelo prêmio de R$ 1 milhão, além de R$ 500 mil em prêmios distribuídos ao longo da temporada. Uma mistura inovadora de confinamento, interação com público, desafios, superação e muitas emoções está a caminho.

