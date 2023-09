Entrega de cadeiras de rodas para pacientes do CER IV (Foto: Wesley Morau)

Nesta segunda-feira (25), ocorreu o início da entrega de cadeiras de rodas para pacientes do Centro Especializado em Reabilitação (CER IV). Compareceram ao evento o prefeito Dr. Marcelo Belitardo, secretários municipais, representantes do Legislativo, imprensa e a comunidade em geral.

46 pacientes da unidade receberam os equipamentos, que são prescritos por profissionais capacitados e personalizados de acordo com o tamanho do paciente. Durante a entrega, foram realizadas demonstrações de manejo e manutenção das cadeiras: adaptáveis e dobráveis, estas favorecem o bem-estar de quem as utiliza. Elineide de Oliveira, mãe da Darquiane, relatou dificuldades que eram presentes no cotidiano: “minha filha não tem mais a firmeza no pescoço, e isso deixou bem complicado o processo de colocar ela na cadeira. A nova agora vai facilitar muito para nós duas”.

Entrega de cadeiras de rodas para pacientes do CER IV (Fotos: Wesley Morau)

“As cadeiras de rodas que entregamos irão mudar a vida de várias famílias a partir de hoje. A administração pública segue investindo para atender aos interesses da sociedade, prezando pela excelência no atendimento e pela evolução constante da rede pública de saúde e, consequentemente, da qualidade de vida dos teixeirenses”, celebrou o prefeito Dr. Marcelo Belitardo.

O post Entrega de cadeiras de rodas para pacientes do CER IV ocorreu nesta segunda (25) apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.