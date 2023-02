Saiba por que Lúcia Veríssimo está afastada das novelas há 10 anos

Sucesso nas telas da Globo, principalmente na década de 1980, Lúcia Veríssimo não atua em novelas desde 2013. Na trama, ela fez o papel de Mariah, que era mãe biológica da protagonista Paloma (Paolla Oliveira).

Embora não apareça em novelas há 10 anos, ela não deixou de trabalhar como atriz. Em 2022, Lúcia foi a mãe da protagonista Raíssa Medeiros (Alice Wegmann) em Rensga Hits, produção da Globoplay.

Lúcia Veríssimo está com 64 anos Foto: Instagram/Reprodução

Lúcia VeríssimoFoto: Instagram/Reprodução

Ela compartilha o dia a dia no campoFoto: Instagram/Reprodução

E se afastou das novelas para escrever e se dedicar ao cinema Foto: Instagram/Reprodução

Lúcia Veríssimo e Francisco Cuoco em O Salvador da PátricaFoto: Instagram/Reprodução

Lúcia Veríssimo e Alice WegmannFoto: Instagram/Reprodução

Além disso, ela revelou em entrevistas que tem usado o tempo para se dedicar mais ao cinema e escrever. ““Fiz o roteiro e dirigi o meu primeiro longa e rodei com o filme por três anos, por quatro continentes, onde recebeu quatro prêmios internacionais”, contou ao Na Telinha em 2022.

Ela disse ainda que escreveu um roteiro para cinema sobre o primeiro golpe feito no Brasil, em 1889, e adaptou a peça autoral, Usofruto, para as telonas. Vivendo entre Brasil e Europa, ela também compartilha a vida no campo em um canal no YouTube e quer produzir um programa sobre o assunto.