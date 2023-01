Adiada! Solenidade de outorga do título de Doutor Honoris Causa a Gilberto Gil será remanejada

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba) informa o adiamento da solenidade de outorga do título de Doutor Honoris Causa que será conferido pela Instituição ao cantor, compositor e ex-ministro da Cultura Gilberto Gil.

O estava confirmado para o próximo dia 7 de fevereiro no Teatro Castro Alves, mas precisou ser adiado após um incêndio atingir o teto do TCA no último dia 25. A cerimônia estava marcada para o dia 7 de fevereiro, mas a data foi remanejada.

A previsão é que a solenidade seja realizada em março, mas a data e o local ainda serão confirmados.