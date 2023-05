Saiba quais novelas estão na briga para substituir O Rei do Gado

As tardes da Globo têm sido perfeitas para os amantes da dramaturgia. Isso porque a emissora apostou em reprisar duas novelas durante o Vale a Pena Ver de Novo. Atualmente estão no ar: Chocolate com Pimenta, de 2003, e O Rei do Gado, de 1996.

Pois bem. Enquanto o público curte os episódios, a TV do Plimplim já trabalha nos próximos folhetins que substituirão os atuais. E esta coluna, que também está ligada no mundo das novelas, descobriu que duas tramas estão na briga para reprisar no lugar de O Rei do Gado. De acordo com fontes, América e Mulheres Apaixonadas estão no páreo para serem exibidas nas telinhas.

Ainda segundo os amiguinhos da coluna, as duas novelas estariam sendo preparadas pela equipe de dramaturgia, já que, por serem reprisadas de tarde, algumas cenas impróprias para o horário precisam ser cortadas. Ambas foram exibidas originalmente na faixa das 21h.

A novela América foi escrita por Gloria Perez e teve direção de Luciano Sabino, Marcelo Travesso, Teresa Lampreia, Federico Bonani e Carlo Milani. A direção geral inicialmente foi de Jayme Monjardim, que depois de desentendimentos com a autora, ele foi afastado e substituído por Marcos Schechtman. A direção de núcleo ficou a cargo do diretor artístico da Globo, Mário Lúcio Vaz.

Contou com as participações de Deborah Secco, Murilo Benício, Edson Celulari, Christiane Torloni, Caco Ciocler, Thiago Lacerda, Paulo Goulart e outros.

Já Mulheres Apaixonadas foi escrita por Manoel Carlos, com colaboração de Maria Carolina, Fausto Galvão e Vinícius Vianna. A direção foi de José Luiz Villamarim, Marcelo Travesso, Rogério Gomes e Ary Coslov, com direção geral de Ricardo Waddington, Gomes e Villamarim e direção de núcleo de Waddington. Contou no elenco com Christiane Torloni, José Mayer, Tony Ramos, Susana Vieira, Camila Pitanga, Bruna Marquezine, entre outros.

A novela América foi protagonizada por Murilo Benício e Deborah Secco, o casal Tião e Sol

Júnior (Bruno Gagliasso) e Zeca (Erom Cordeiro) viveram um casal em América

Bruna Marquezine interpretou a personagem Flor, que era deficiente visual, em América

Vanessa Gerbelli, Bruna Marquezine e Tony Ramos em Mulheres Apaixonadas

Maria Padilha, Christiane Torloni e Giulia Gam viveram as irmãs Hilda, Helena e Heloísa em Mulheres Apaixonadas

Erick Marmo e Carolina Dieckmann viveram um par romântico em Mulheres Apaixonadas

Helena Rinaldi deu vida à Raquel, que apanhava do marido, interpretado por Dan Stulbach

Substituição de Chocolate com PimentaA partir de 24 de julho, uma nova novela irá substituir Chocolate com Pimenta nas tardes da Globo, durante o Vale a Pena Ver de Novo. Segundo o colunista André Romano, do Observatório da TV, a emissora já bateu o martelo e escolheu o folhetim Escrito nas Estrelas para reprisar nas telinhas.

A trama tem autoria de Elizabeth Jhin, com colaboração de Eliane Garcia, Lilian Garcia, Denise Bandeira e Duba Elia e pesquisa de Marilia Garcia, direção de núcleo de Rogério Gomes, direção-geral de Pedro Vasconcelos e direção de Roberta Richard e Fabio Strazzer. Originalmente, a novela foi exibida na faixa das 18h, em 2010.