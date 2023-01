Saiba quais são os clubes campeões de patrocínios no Brasil

O Botafogo fechou contrato com a casa de apostas Parimatch, que ocupará o principal espaço no uniforme do time pelos próximos dois anos.

O clube de John Textor vai receber um total de R$ 27,7 milhões por ano, sendo este o maior contrato de patrocínio do Botafogo em 128 anos de história. O contrato tem validade de janeiro de 2023 a dezembro de 2024.

“O Botafogo vive um período de reposicionamento internacional com o crescimento do Eagle Football, e está se reestruturando em todos os setores para atrair os melhores parceiros”, comemorou John Textor, presidente da Eagle Football, que administra vários clubes.

Com essa parceria da Parimatch, o Botafogo passa a ser o terceiro clube com o maior patrocinador master no futebol brasileiro. O líder continua sendo o Palmeiras, que fatura R$ 81 milhões por ano com a Crefisa.

Mas cabe ressaltar que estamos considerando apenas os patrocinadores másters. Observe, por exemplo, a situação do Flamengo, que tem contrato de R$ 35 milhões com o BRB, mas está costurando um acordo com o co-patrocinador Mercado Livre, que pode render mais de R$ 20 milhões por ano aos cofres do clube.

O top 51)- Palmeiras (Crefisa) – R$ 81 milhões;

2)- Flamengo (Banco BRB) – R$ 35 milhões;

3)[ Botafogo (Parimatch) – R$ 27,5 milhões;

4)- São Paulo (Sportsbet.io) – R$ 24 milhões;

5)- Corinthians (Neo Química) – R$ 20 milhões.

