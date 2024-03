Saiba quais são os times vencedores do Campeonato Municipal de Futebol

Final do Campeonato Municipal de Futebol (Foto: Junior Origem)

Os futebolistas de Teixeira de Freitas vibraram no sábado (23) durante a final do Campeonato Municipal de Futebol no Estádio Municipal Antônio Rodrigues Santana (conhecido como Tomatão). Confira os vencedores:

Sub 17

Portela 01 x 01 AmabTN

Nos pênaltis Portela ganhou por 06 X 05

Campeão: Portela

Vice: AmabTN

Artilheiro: Luiz Cláudio com 08 Gols

Goleiro menos vazado: Guilherme

Série B

Grémio 01 X 0 RP

Campeão: Grêmio

Vice: RP

Artilheiro: Micael marcou 08 Gols

Goleiro menos vazado: Ramon

Série A

Beira Rio Red Bull 02 X 0 Botafogo

Campeão: Beira Rio Red Bull

Vice: Botafogo

Artilheiro: Naná com 06 Gols

Goleiro menos vazado: Mateus

Executada com recursos próprios da administração pública, a competição formou as categorias Sub 17, série A e série B; visando assim uma maior valorização, visibilidade e incentivo aos atletas da casa.

“Este evento foi mais que um campeonato, foi uma celebração da cultura do futebol em nosso município”, disse Sandra Drago, Secretária de Esporte. “Demonstra, também, o compromisso da gestão com a saúde e qualidade de vida, investindo no esporte local e proporcionando momentos no qual a população se une para torcer junto”.

Final do Campeonato Municipal de Futebol (FotoS: Junior Origem)

