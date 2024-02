Bolsonaro encontra Malafaia para discutir estratégia do ato de 25/2

Isac Nóbrega/PR

1 de 1 malafaia-bolsonaro – Foto: Isac Nóbrega/PRO ex-presidente Jair Bolsonaro se reúne com auxiliares e aliados nesta quinta-feira (15/2), em Brasília, para discutir as estratégias para o ato que realizará na Avenida Paulista, em São Paulo, no dia 25 de fevereiro.

Bolsonaro terá conversas sobre o tema com Fábio Wajngarten, advogado e assessor de imprensa do ex-presidente, e o pastor Silas Malafaia, líder da igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo.

Malafaia, como noticiou a coluna, foi quem sugeriu a Bolsonaro a realização do ato na Paulista. Será de um trio alugado pelo pastor, inclusive, que o ex-presidente discursará para seus apoiadores no evento.

Bolsonaro desembarcou em Brasília na quarta-feira (14/2), após uma temporada de mais de um mês em Angra dos Reis, cidade do litoral do Rio de Janeiro onde ele tem uma casa de veraneio.

