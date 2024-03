Dilsinho, João Gomes, MC IG e mais: os lançamentos musicais da semana

Nada melhor do que curtir o fim de semana com músicas novas. Pensando sempre em renovar as playlists, o Metrópoles selecionou diversos lançamentos que se tornaram públicos nesta semana (16/3 a 22/3).

Entre as novidades estão álbuns completos de MC IG e Dilsinho, além de singles de João Gomes, adaptando uma música de Filipe Ret, MC Ryan SP, e uma colaboração entre os influencers Brota na Casa, Xurrasco, Kysha e Mine Querida.

João Gomes

Instagram/Reprodução

MC Ryan SP

MC Ryan SP Reprodução

foto-Dilsinho

Dilsinho lançou o EP1 do novo DVD Dani

Hugo & Guilherme

Hugo e Guilherme é atração do Na Praia, neste sábado (1/7) Divulgação

Yudi Tamashiro

Yudi Tamashiro revela dificuldade financeira após sair do SBT Instagram/Reprodução

Álbuns MC IG

O cantor lançou o álbum Todo Mundo Odeia o IG. O nome do projeto é baseado na série americana Todo Mundo Odeia o Chris. A produção conta com várias participações especiais. Além das músicas, IG ainda publicou o clipe da single É Isso Bebê, Tá Certa!, em seu canal no YouTube.

Dilsinho Ao lado do grupo Menos é Mais, o cantor lança a música Fica Light. Além da colaboração, as autorais Parado na Sua (Eu Topo) e Seguidores também fazem parte deste compilado e completam o primeiro EP de Diferentão 2.

IZZRA

O cantor apresenta um EP autoral, intitulado I-Z-R-R-A. Diferente do que trouxe em seu primeiro álbum, Coisas de Amor, o novo trabalho tem o fim dos relacionamentos como elemento central. O projeto ainda chega acompanhado do lançamento do single 1001 Roteiros, que contou com a participação do Black Baixada.

O EP traz a também inédita Sem Amor Só Tequila e as já conhecidas Cena de Crime e Terminou Comigo na Bahia. Nesta nova fase, o cantor quer mostrar como o autocuidado e o amor próprio são fundamentais para passar por desamores e essas situações da vida, sem se abalar e sofrer.

Maria Sil

A cantora reflete sobre suas vivências no lançamento do primeiro álbum, Grito, Beat & e Poesia. Com 11 faixas autorais, embalada por diversos gêneros que transitam entre brasilidades e a música urbana, a novidade está disponível nas plataformas musicais.

“É o começo de um ciclo. Um trabalho autoral, independente, distribuído por um selo parceiro, que traz novas sonoridades e avança por um território que abriga com mais naturalidade minhas histórias. Afinal, cada uma de nós que permanece viva é uma vitória. E não podemos abrir mão de celebrar isso”, resume Maria Sil.

Shelldon Malvasi

O cantor e compositor estreia o segundo álbum da carreira. Intitulado Áries, o novo trabalho chega no dia do nascimento do artista e traz o universo do zodíaco.

Com uma forte relação com o zodíaco e sua paixão pelo seu próprio signo de áries, o artista traz quatro composições autorais escritas a partir de suas vivências e entendimentos sobre o signo, sendo elas: Áries, Deuses Pretos (feat. Anarkotrans), Modo Selvagem e Marte (feat Teodoro).

Hugo & Guilherme

A dupla sertaneja divulgou o álbum 062, com participação especial de Maiara & Maraisa. Eles vão disponibilizar, inicialmente, quatro músicas inéditas. O lançamento das demais faixas está programado para as próximas sextas-feiras no YouTube.

Vitor Limma

O cantor, compositor e cavaquinista lançou o EP Minha Fé Em Canoas. Com destaque para as faixas Ápice do Amor e Boomerang, Vitor Limma explora questões relacionadas ao amor e aos relacionamentos.

Em Ápice do Amor, Vitor Limma explora a história de um casal à beira do término, com a sombra de uma terceira pessoa pairando sobre o relacionamento. Enquanto isso, Boomerang aborda temas de superação e recomeço, comparando as nuances do amor com a trajetória de um boomerang.

Paulinho Alabart

O cantor está divulgando o novo EP Rosas e Amor. Com cinco músicas, a primeira parte do lançamento está disponível para os ouvintes.

“Escolhi trazer músicas que fazem parte do nosso subconsciente e cotidiano, nos transportando no tempo. Temos Ritchie, Márcio Greyck, Amado Batista e várias outras referências da música brasileira além, é claro, dos meus trabalhos autorais, como Pega Fogo Cabaré, Dias Perfeitos e Sonho Americano”, revela o cantor.

Clarissa

A cantora lançou a primeira parte de Agridoce, segundo álbum da carreira. Nas plataformas musicais, Clarissa disponibilizou os singles Agridoce, Botas de Cowboy e Bonita.

Na faixa-tema do projeto, Clarissa retrata seu momento atual e traz uma sonoridade complexa que reproduz todas suas crises e questões pessoais. A temática principal abordada na coletânea são os relacionamentos modernos.

Pedro Lotto

O paulista lançou o primeiro álbum de estúdio, Darma. Para o produtor, o álbum é “uma expressão de conexão, paixão e respeito na história da música brasileira.”

Disponível nas plataformas digitais, o disco conta com oito faixas e parcerias com MC Kevin, MC Ryan SP, MC PH, MC Maneirinho, Orochi, Leviano, Borges, Yunk Vino, CJOTA, Caio Luccas e Sueth.

Steve Aoki

O DJ divulgou um EP com quatro faixas de sucesso da banda AL9 em diferentes versões. Chama de Amor – remix; Chama de Amor – rock; She Calls Me Love (versão em inglês – Chama de Amor) – remix, e She Calls Me Love (versão em inglês – Chama de Amor) – remix. “Tão entusiasmado com este trabalho. Esses caras são loucamente talentosos”, diz Steve Aoki.

Singles João Gomes

O cantor publicou uma nova versão da música Só Pra Você Lembrar, originalmente escrita e interpretada por Filipe Ret.

Gravada pela primeira vez em 2015, a canção ganha uma nova roupagem, com os ritmos do Forró e Piseiro, com uma fusão entre os dois estilos musicais. A canção resgata memórias e emoções, trazendo uma mensagem romântica.

Isa Buzzi

Sabe aquele primeiro momento após o término de um namoro, cheio de raiva e ressentimento? É sobre essa vivência que Isa Buzzi canta em Ex.ploda. O clipe da canção conta com referências à obra de Quentin Tarantino.

“Tomara que você se exploda”, diz o refrão da faixa. A letra exorciza os sentimentos de fúria acerca de um relacionamento repleto de problemas, que acabou de forma amarga. “A música fala sobre aquilo que está entalado na garganta, aquela vontade de falar o que não pode, de assumir que você não deseja ‘tudo de bom’ pro seu ex…”, ela confessa.

Claudia Leitte

Em colaboração inédita com Léo Santana, a cantora lançou o single Dragão Chinês. A música é um pagode romântico e fala sobre a dificuldade de esquecer alguém depois de uma grande paixão.

“Não é fácil terminar. Ainda mais quando existe paixão, amor, sentimentos, né? Dragão Chinês fala sobre isso. Acredito que muita gente vai se identificar e cantar junto”, comenta Claudia Leitte.

“Ela tem uma letra e ritmo diferente do que costumo fazer. Logo me veio o nome do Léo Santana para compor esse dueto. Fiquei feliz e honrada que um artista talentoso e generoso como ele topou fazer essa parceria”, completa Claudia Leitte.

MC Ryan SP

O cantor se junta a Filipe Ret, Chefin e Caio Luccas na faixa Melhor Vibe. Além da música, eles publicaram o clipe da canção.

Carol Biazin

Carol Biazin lança um single para inaugurar essa nova fase. O projeto e a música marcam um novo capítulo na trajetória da artista. A Gente Só Conhece Quando Termina é o novo single da artista.

A canção aborda os desafios e o reconhecimento das questões que o período pós-término pode trazer à tona. Com uma melodia e composição “para sofrer”, como pontua a artista, a música mergulha nas emoções contraditórias de amor e perda, capturando a essência de uma fase de transição na vida de alguém.

Travis

A banda lançou o single Gaslight. Reforçada por trompas, palmas e uma explosão sinfônica de coros no refrão, a música traz uma sonoridade marcante do grupo formado por Fran Healy (vocal, guitarra), Andy Dunlop (guitarra), Dougie Payne (baixo) e Neil Primrose (bateria).

“Li há algumas semanas que gaslighting era a palavra mais pesquisada na Internet em todo o mundo. Estamos vivendo em uma época em que nossas realidades estão sendo distorcidas por chefes, líderes, amigos, professores e políticos. Isso realmente acontece o tempo todo”, conta.

“Os gaslighters querem controlar você. Eles lhe dizem coisas que minam sua confiança em si mesmo e o fazem questionar a realidade, fazendo com que você sinta que está ficando louco”, explica Fran Healy.

Brota na Casa, Xurrasco, Kysha e Mine Querida

Os influenciadores se unem na canção Brota Na Casa. Famosos por seus movimentos de dança, o grupo levou suas ideias e composições para o estúdio, em uma colaboração no TikTok. Serão quatro versões do vídeo da música, lançadas paralelamente nos perfis dos creators.

O projeto conta também com um documentário sobre os bastidores da gravação que sairá nos canais oficiais da Mousik, no YouTube. O lançamento conta com easter eggs de músicas já viralizadas pelos artistas, carregando em si a história de sucesso deles.

Clayton & Romário

Os irmãos compartilharam o feat Traindo no Escuro, que faz parte do DVD Ao Vivo Em Brasília. A canção ainda conta com a participação de Simone Mendes.

A canção é uma moda de sofrência e pretende gerar identificação no público – até quem nunca passou pela situação descrita na letra (“apagar a luz para continuar traindo porque ‘o que os olhos não veem o coração não sente”).

Ivyson

O cantor lança o single Serena. A música enaltece a pluralidade feminina e a grandiosidade da mulher e marca uma nova fase na carreira do artista pernambucano.

“Desde a minha infância fui criado apenas por mulheres e sei que tudo que venho conquistando é graças ao que aprendi com elas, minha mãe, minha companheira, minhas tias e minhas avós. Elas que me fizeram ser a pessoa que eu sou hoje”, afirma Ivyson.

Ruby

A cantora se juntou ao rapper Rincon Sapiência para o lançamento do single Tudo Meu. A música fala sobre ancestralidade e conta com uma sonoridade mais urbana, embalada pelo afrobeat.

“Estou muito feliz com o resultado desse trabalho. Participei de cada detalhe e ele tem minha assinatura em tudo. Foi uma honra poder contar com a participação do Rincon Sapiência, um artista que tanto admiro e me inspira. Tanto a música quanto o clipe falam sobre a importância da ancestralidade como raiz da nossa essência”, comemora.

“Essa representatividade que vemos nas nossas relações com a comunidade – e que nos é passada de geração para geração – precisa ser respeitada e cada vez mais honrada”, completa.

Farrapho

O rapper gaúcho se juntou aos rappers Dalua e Koch Woody para o lançamento do single Sem Filtro. Disponível nas plataformas de áudio, a música conta a história de uma garota que dispensa o uso de filtros em suas publicações nas redes sociais.

“O momento que estamos vivendo tem adoentado as pessoas. Vejo várias delas se sentindo mal por não serem perfeitas como nos filtros, sendo que na verdade cada uma dessas pessoas são lindas por dentro e por fora, exatamente do jeitinho que são”, diz Farrapho.

Ariel B

Ao lado de Ghabi, o cantor publicou o single Pode Julgar, que traz uma mistura de Funk Pop, com música latina e reggaeton. Segundo Ariel, o single surgiu em song camping realizado no Rio de Janeiro, com a intenção de ser uma faixa que falasse sobre questões de julgamento e autoaceitação.

“O processo criativo foi sobre como as mulheres são frequentemente julgadas pela sociedade, e como isso pode afetar suas vidas. Queria criar uma música que encorajasse as mulheres a serem autênticas e a se aceitarem como são”, diz. A música desafia o machismo e os discursos de ódio.

Marco Baptista

Eu Tenho Medo chegou às plataformas de áudio na última quinta-feira (21/3). O lançamento é uma nova versão da música de Zé Vaqueiro, mas com ares mais intimistas.

A letra da canção é narrada por uma pessoa que carrega receio de se abrir para o amor. “Outras pessoas fizeram meu coração sofrer / Tenho medo de alguém me machucar”, canta o eu-lírico. “Prestando atenção nos versos, senti que ela fala de sentimentos reais e vulneráveis, coisas que gosto de explorar no meu trabalho autoral também”, diz o cantor.

Malta

A banda Malta lançou a canção Linhas nas plataformas de áudio. O single também ganha um videoclipe com os artistas em estúdio, embalado pelo rock com um toque romântico.

“Estamos animados em compartilhar mais um trabalho com vocês. Esse ano vai ser mais um marco na nossa carreira e esse é o início dessa nova jornada!”, conta João Gomiero, vocalista da banda.

Fernanda Magalhães

A cantora mirim, de apenas 9 anos, lança a faixa Volta Logo. Com composição de Nego Bila, Rogério Ferrari e Naiton Costa, e produção e arranjos de Alex Oliveira, a faixa traz um refrão que fala sobre não ver a hora da pessoa voltar. “Vivo um dia de cada vez/ Na esperança de você voltar/ Volta logo bebê”.

Folky

O rapper apresenta sua nova música Adeus Interior, um hino à busca por oportunidades e reconhecimento. A faixa conta com um duplo sentido intrigante e aposta na melancolia para um adeus à cidade natal do artista, que resulta em um mergulho de cabeça no mundo da música.

Duda Santos

A cantora e compositora lança SE EU, o primeiro single de seu novo EP, que explora as fases do luto. A música narra a experiência de um relacionamento tóxico e a barganha do eu lírico com a realidade.

Gabriel Gimenes

O cantor e compositor compartilhou o single Entrega do Amor, que chega acompanhada de clipe. Composta pelo próprio Gabriel Gimenes, a música é uma celebração da importância do autoconhecimento e da entrega amorosa ao mundo, mesmo em tempos turbulentos.

Grupo Façanha

Os artistas apresentam a faixa Coração Chorou, que faz parte do audiovisual Pagode do Façanha 2. “Estamos profundamente agradecidos pela grande repercussão que esse conteúdo teve. Vocês são simplesmente incríveis! Vamos continuar criando juntos!”, comemora Cauique, cantor e compositor do Façanha.

Carol Lemke

A cantora capixaba assinou com a Youngr Records, selo musical de Gabi Bonadio e celebra o início de ano com a música Eu, que chega acompanhada de clipe no Youtube.

SUETH

O cantor participará do Perfil, projeto da gravadora Pineapple que traz artistas da cena underground do rap brasileiro, e aproveita para lançar o single Real.

Seus versos contam um pouco sobre sua trajetória e realidade. Para Sueth, “o convite para participar desse projeto é uma conquista.”

“Por mais que eu ainda seja novo, já vou fazer dez anos de carreira, desde que lancei minha primeira música. E vi tudo, várias artistas que estão no mainstream se destacando por causa desse projeto. E hoje em dia, participar também é uma honra, uma satisfação”, conta.

Kawe

O cantor lançou os singles Carlina e Levemente, ambos em parceria com o Trapper WIU. O single duplo, que demonstra a versatilidade artística dos rappers, apresenta sonoridades distintas.

Enquanto Carolina é mais voltada para o afrobeat, com versos que descrevem uma garota como dominadora e de aura única, Levemente adota um estilo mais próximo do R&B/Trap, com letra mais provocante.

Elana Dara

A artista compartilhou com os fãs o single Te Procurei, que revela o conceito sonoro e visual de seu 1º álbum Porcelana, previsto para ser lançado em maio.

O clipe da canção ainda conta com participação especial da atriz Flávia Barros, que integrou a primeira fase da novela Renascer.

Alexandre Magnani

O músico e produtor apresentou a versão reggae do pop Bênçãos Que Não Têm Fim, originalmente gravada pelo americano Seph Schlueter, que a lançou como Counting My Blessings.

“Conheci a canção no Instagram ainda em inglês com os Stories infinitos da galera! Eu amo o timbre vocal do Seph Schlueter e, depois que a Isadora Pompeo gravou a versão em português, a música ganhou ainda mais notoriedade aqui no Brasil. Assim como muita gente, eu não aguentava mais ouvir essa música e cheguei até a brincar com isso nas minhas redes sociais.

Yudi Tamashiro

Afastado das telinhas, o apresentador lançou a música gospel autoral Olha O Que Ele Fez Em Mim. O artista define a música como “um verdadeiro testemunho da sua vida”. Ele ainda terá uma turnê de evangelização pela Europa.

Gravado em São Paulo, o clipe dirigido por Leo Manicardi traz o testemunho de Yudi e depoimentos de Tânia Tamashiro, mãe do cantor, que viveu um grande milagre na pandemia, da Monik, que realizou um sonho que parecia impossível, do cantor gospel Regis Danese e o testemunho poderoso do Neto, ex-zagueiro do time da Chapecoense e sobrevivente de uma das maiores tragédias da atualidade.

Paulo & Nathan

A dupla sertaneja publicou Ciumentalmente, música que faz parte do projeto Resolve Seus BO, 5º DVD dos cantores. Agora, as 17 músicas do EP estão disponíveis aos fãs.

A letra fala sobre aquele amor que precisa ser contido por ser com alguém comprometido. “É uma gratidão imensa lançar por completo mais um projeto nas plataformas”, comentam Paulo & Nathan.

Luan Pereira

Em parceria com MC Daniel, o cantor lançou o single Entra na Defender. A música vem acompanhada de um videoclipe filmado em São Paulo, onde os cantores aparecem ajudando em um assalto e também encenando cenas na prisão

LS

Ao lado de MC Bin Laden, que segue confinado no BBB 24, o DJ e produtor de funk lança o single Piquezin do Malha Funk. A música utiliza o sample da faixa Vira de Ladinho, do Malha Funk.

Sobre a escolha do sample, LS compartilha: “A escolha aconteceu no estúdio mesmo, quando percebemos uma semelhança entre a música a partir do sample da nossa própria música. Achamos que encaixaria muito bem também com o beat e com a vibe que queríamos passar.

FP do Trem Bala

Não Vai Falar Isso é o novo lançamento do DJ e produtor FP do Trem Bala, que ainda traz colaboração com Napista, DJ Ulisses Coutinho, DJ Renan SJM e o produtor musical DJ Luanzinho.

A música faz parte dos sets “Mega Ultra Mixado dos Psicotralha 2023” (lançado nas plataformas em maio do ano passado) e “FP em Alto Mar” (lançado oficialmente nas plataformas digitais em novembro também do ano passado). O título da música vem de uma gíria que está em alta na Baixada Fluminense, trazendo um elemento autêntico à música.

Rodrigo Alarcon

O artista paulistano lançou o single Apesar de Querer nas plataformas digitais. Em turnê pela Europa, fez contatos para realizar a parceria com a cantora portuguesa Carolina de Deus.

“Nosso primeiro contato foi por chamada de vídeo, e pouco depois decidimos avançar com os planos da gravação. Nos demos muito bem; o Rodrigo tem uma energia muito positiva e, quando nos conhecemos pessoalmente, só confirmei o que já esperava: será um grande sucesso”, conta ela.

Asfixia Social

A banda publicou o single Vai Vendo, que se aprofunda nos domínios da percepção e da realidade, instigando os ouvintes a confrontarem as ilusões perpetuadas pela cultura mainstream.

Com a música, a Asfixia Social visa despertar introspecção e consciência em seu público. A banda pede aos ouvintes que questionem as narrativas dominantes alimentadas pela mídia e pela publicidade.

Vinces

O cantor lançou a canção speed up do single Turista no Prazer, uma parceria com Fraclove e jovembeto. A música Turista no Prazer também faz parte do EP homônimo, lançado por Vince em janeiro deste ano. O trabalho ainda conta com as faixas Sem Direção e DESGRAÇA!.

O single narra a história de uma persona peculiar: o turista no prazer. Esta figura, segundo Vinces, é alguém que flerta com a fantasia, buscando o prazer momentâneo, mas sem se comprometer. É uma narrativa sobre relacionamentos baseados em promessas, mentiras e segredos, abordando de forma descontraída, porém perspicaz, a complexidade dessas interações.

LALA

A cantora e compositora inicia 2024 com o lançamento de Poesia de Carnaval, seu primeiro single do ano. A música, que antecipa um álbum em desenvolvimento, é uma declaração de amor sincera e envolvente que se desenrola no cenário efervescente do Carnaval.

A faixa, concebida em parceria com Bruno Maiorquim e Bia Marques, surgiu de forma espontânea, com LALA compartilhando: “Essa música nasceu super rápido, escrevemos em um dia”, disse. A inspiração por trás da composição é uma reflexão sobre as chances de encontrar um amor repentino em meio à multidão do Carnaval, uma analogia às surpresas da vida.

LALA explora a ideia de uma paixão de Carnaval, que pode se tornar tanto uma história duradoura quanto um romance intenso e efêmero.