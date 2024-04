Lucas Buda abre o coração e fala sobre reconciliação com Camila Moura

Lucas Buda abriu o coração e falou sobre a possibilidade de uma reconciliação com a ex-esposa, Camila Moura. Os dois estavam juntos há 15 anos e ela entrou com pedido de divórcio enquanto o capoeirista ainda estava no BBB24.

Segundo o ex-BBB, o ex-casal mantém um diálogo, mas ainda não chegaram a se encontrar pessoalmente desde a saída dele do programa.

“A gente tem conversado, mas não pessoalmente porque ela está em São Paulo; eu, no Rio. Estamos resolvendo nossa vida porque somos adultos, mas preferimos manter os futuros contatos privados para resolvermos respeitando a nossa história e o tempo que passamos juntos”, afirmou Lucas para à Quem.

Sobre uma reconciliação futura, Lucas Buda preferiu não cravar o que pode acontecer com os dois.

“Não sabemos se vamos voltar, se vamos ficar juntos ainda. Estamos dando um tempo até para entendermos os sentimentos e o que aconteceu neste período. Ela os dela e eu os meus. Entender o que queremos para o nosso futuro e, quando decidirmos alguma coisa, o público vai saber também”, falou ele.