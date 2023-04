Saiba quanto Marvvila vai ganhar para fazer show no The Town

Apesar de sua passagem pouco marcante pelo BBB23, Marvvila está colhendo os frutos da exposição no maior reality show no país. A coluna descobriu o valor do seu show e de seu publipost após o programa e lhe conta tudo agora.

Escalada para o The Town, festival dos mesmos criadores do Rock In Rio, ela vai ganhar o valor de R$ 60 mil pelo show. Antes, a equipe da pagodeira fechava apresentações por R$ 20 mil.

marvvila _resized (1)

Reprodução/TV Globo

Domitila-Amanda-Marvvila-Larissa

BBB23: Amanda, Domitila, Larissa e Marvvila formam o Paredão da SemanaReprodução/Instagram

Domitila-Amanda-Marvvila-Larissa

Montagem com fotos de Domitila, Amanda, Marvvila e LarissaReprodução/Instagram

Amanda-Marvvila-Eliminadas-BBB23

BBB23: Marvvila e Amanda são as primeiras a deixar a Prova do LíderReprodução

Fred-Marvvila-BBB23-Dania

Fred e Marvvila mexem nas coisas de Dania Mendez, no BBB23Reprodução

Marvvila BBB23 1

O programa apresentou queda de comentários nas redes sociaisFoto: Globo/Reprodução

Marvvila e Alexandre Pires

Marvvila e Alexandre Pires lançaram uma música juntos Foto: Divulgação

Marvvila-BBB23-Postura

BBB23. Mãe reclama da postura de Marvvila: “Tem que se posicionar”Reprodução/Instagram

Além do valor do cachê, as publis da cantora também ganharam um novo valor. Segundo apuração da coluna, uma publicação no feed do Instagram da ex-BBB e um combo de três stories custam R$ 300 mil.

Com 16,95% dos votos, Marvvila foi a décima segunda eliminada do BBB23. No Instagram ela cantora acumula 1,6 milhões de seguidores.