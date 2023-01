Saiba quem é a atriz mirim de Mãe, novela turca que ameaça Travessia

A pequena atriz mirim tem talento para fazer o público se debruçar em lágrimas com o sofrimento da doce e inteligente Melek 26/01/2023 19:39, atualizado 26/01/2023 19:39

O Globoplay acertou ao trazer o melodrama turco Mãe (Anne) para o catálogo. A trama otomana tem feito o público chorar, o que tem gerado bastante engajamento nas redes sociais, principalmente no TikTok e Kwai.

O motivo por trás desse sucesso tem nome e sobrenome. Trata-se da atriz mirim Beren Gökyıldız. A pequena estrela tem talento para fazer o público se debruçar em lágrimas com o sofrimento da doce e inteligente Melek/Turna.

