Saiba quem é a mulher presa por envolvimento na tentativa de invasão à sede da PF

A Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco) da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, nesta quarta-feira (28/12), uma mulher envolvida na tentativa de invasão à sede da Polícia Federal (PF) e na na depredação da 5ª DP durante os ataques bolsonaristas no centro de Brasília, no último dia 12.

Klio Hirano é do interior de São Paulo e ostenta, nas redes sociais, uma série de publicações, vídeos e fotos, no acampamento em frente ao QG do Exército, no Setor Militar Urbano (SMU). Ela publica sempre imagens de encontros com outros autodenominados “patriotas”. Na foto de perfil, ela exibe uma foto ao lado do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL).

Filha de Eizi Hirano, fotógrafo conhecido no Brasil, ela participou do acampamento que durou seis meses na Avenida Paulista, em São Paulo, e pedia o impeachment da então presidente Dilma Rousseff (PT). É uma das embaixadoras do movimento conservador Avança Brasil.

Em 2020, Hirano concorreu ao cargo de prefeita na cidade de Tupã, no interior de São Paulo, e terminou a disputa em último lugar com apenas 364 votos.

A bolsonarista está acampada em Brasília desde meados de novembro e, na noite do último dia 12, estava entre os bolsonaristas que tentaram invadir a sede da PF, na área central de Brasília.

A depredaçãoCom integrantes vestidos com camiseta da Seleção Brasileira, o grupo danificou dezenas de carros que estavam estacionados nos arredores do prédio da corporação. Alguns, inclusive, chegaram a ser incendiados.

Um ônibus com motorista dentro foi incendiado. Por sorte, ele conseguiu descer antes de o veículo ser totalmente consumido pelo fogo. Pelo menos cinco ônibus se tornaram alvo das chamas. O Corpo de Bombeiros Militar do DF confirmou que sete veículos queimaram (quatro ônibus, totalmente, e um, parcialmente).

Bolsonaristas queimam carros e ônibus na Asa Norte após tentativa de invasão em prédio da PF 1

Manifestantes atearam fogo em carro em posto de gasolina próximo à sede da PFMatheus Veloso/Metrópoles

Bolsonaristas queimam carros e ônibus na Asa Norte após tentativa de invasão em prédio da PF 10

Botijões de gás espalhados em pistaMatheus Veloso/Metrópoles

Bolsonaristas queimam carros e ônibus na Asa Norte após tentativa de invasão em prédio da PF 9

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) ateiam fogo em diversos carros pela capital federalMatheus Veloso/Metrópoles

Bolsonaristas queimam carros e ônibus na Asa Norte após tentativa de invasão em prédio da PF 4

Ao menos cinco ônibus foram queimadosMatheus Veloso/Metrópoles

Bolsonaristas queimam carros e ônibus na Asa Norte após tentativa de invasão em prédio da PF 8

Os manifestantes também tentaram bloquear a via W3 Norte, ateando fogo em conesMatheus Veloso/Metrópoles

Bolsonaristas queimam carros e ônibus na Asa Norte após tentativa de invasão em prédio da PF 7

A força de segurança foi reforçada no hotel Meliá 21, local em que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva está hospedadoMatheus Veloso/Metrópoles

Bolsonaristas queimam carros e ônibus na Asa Norte após tentativa de invasão em prédio da PF 6

Manifestantes atearam fogo em carros na área central de BrasíliaMatheus Veloso/Metrópoles

Bolsonaristas queimam carros e ônibus na Asa Norte após tentativa de invasão em prédio da PF 3

Letreiro de ônibusMatheus Veloso/Metrópoles

Bolsonaristas queimam carros e ônibus na Asa Norte após tentativa de invasão em prédio da PF 5

Manifestantes atearam fogo em carros na área central de BrasíliaMatheus Veloso/Metrópoles

Bolsonaristas queimam carros e ônibus na Asa Norte após tentativa de invasão em prédio da PF 2

Vidro quebrado em loja de shoppingMatheus Veloso/Metrópoles

Bolsonaristas queimam carros e ônibus na Asa Norte após tentativa de invasão em prédio da PF

Clientes dentro de shopping aguardam diminuição da movimentação próximo à sede da PFMatheus Veloso/Metrópoles

Bombas, tiros e gás de pimenta veja imagens da tentativa de invasão no prédio da PF

Manifestantes atearam fogo em carros na área central de BrasíliaMatheus Veloso/Metrópoles

Alguns bolsonaristas justificaram o ato alegando que agentes da PF “prenderam injustamente um indígena”. O alvo em questão era o Cacique Tserere, um líder de um grupo indígena Xavante apoiador de Bolsonaro. Bastante conhecido entre os manifestantes antidemocráticos que estão há quase dois meses em frente ao QG do Exército pedindo intervenção militar, ele faz os discursos mais inflamados contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

