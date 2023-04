Saiba quem é a única visita frequente de Daniel Alves na prisão

Preso há 3 meses na Espanha, Daniel Alves, acusado de estupro, não recebeu familiares na penitenciária Brians 2. A única pessoa que o visita toda semana é o melhor amigo, Bruno Brasil, que esteve na casa noturna Sutton, em 30 de dezembro, data em que teria ocorrido o crime sexual, de acordo com a publicação espanhola Tikitakas.

O chef de cozinha tem 69 mil seguidores no Instagram e, inclusive, já publicou várias fotos ao lado do atleta, em cidades como Dubai e Barcelona.

Nas redes, Bruno diz ser padrinho do projeto social “Pequenos Guerreiros, Grandes Heróis”, que ensina jiu-jitsu a crianças, e dono da loja de açaí Aç’UP, em Recife.

No início de fevereiro, no entanto, a ex-mulher do jogador, Joana Sanz, visitou Daniel acompanhada de Bruno. Segundo o programa espanhol “Fiesta”, ela foi flagrada deixando o local ao lado de Bruno, depois de passar 50 minutos no presídio.

Bruno prestou depoimento á Polícia em fevereiro, uma vez que estava no local onde o crime teria acontecido.