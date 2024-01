Homem baleado não resiste e morre em unidade hospitalar de Itamaraju

Um homem morreu na unidade hospitalar nas primeiras horas desta segunda-feira (08) de janeiro, após ser baleado na frente de sua residência localizada no centro de Itamaraju.

A vítima identificada como ERILSON SIMÕES MATOS (34 anos), ex-mototaxista e atualmente estava a frente de uma empresa de ligada ao ramo de pizzaria de delivery, foi alvejado por uma sequência de tiros.

Conforme informações passadas a polícia, o autor dos disparos ocupava uma motocicleta e fugiu na sequência do crime.

Moradores notificaram as autoridades e mantiveram contato com a equipe de saúde, onde os profissionais do SAMU 192, estiveram no local realizando os primeiros procedimentos e posteriormente encaminhado para unidade hospitalar do município.

Devido a gravidade dos ferimentos ERILSON SIMÕES MATOS não resistiu e veio a óbito.

Seguindo os protocolos, a unidade hospitalar notificou a polícia civil, que autorizou o levantamento cadavérico.

O corpo foi removido pelo servidor público Anderson Barbosa e transferido para o IML do município, onde o corpo passará por exames periciais antes da liberação aos familiares.

A polícia ouviu testemunhas, um inquérito deverá apurar a motivação e autoria do assassinato.