Saiba quem é o deputado que reagiu a assalto e matou suspeito em SP

O deputado federal que reagiu a um assalto e matou um dos suspeitos na noite deste sábado (16/12) na zona sul de São Paulo é Alexandre Leite da Silva, o Alexandre Leite, de 34 anos.

Eleito deputado federal pela primeira vez em 2018, Alexandre é filho do presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite, um dos políticos mais influentes da capital paulista. Ambos são do União Brasil.

Alexandre Leite tem bacharel em direito pela Universidade Católica de Brasília (UCB) e é empresário. Ele e o pai são sócios da Construtora e Incorporadora Neumax.

No momento do assalto, o deputado estava com a esposa, a advogada Mirela Birnfeld Leite. Eles foram abordados por dois assaltantes em uma moto. Os bandidos também teriam atirado no carro do casal, mas ninguém se feriu. Um dos suspeitos fugiu. A assessoria informou que o deputado tem porte de arma.

Bom de mira Praticante de artes marciais e de tiro desportivo, Alexandre Leite é um defensor da facilitação de acesso para armas de fogo.

Em entrevista para a revista Piauí em 2019, relatou que sempre foi bom de mira e que todos ficaram impressionados quando, aos 14 anos, derrubou 10 alvos em seis segundos. Era a primeira vez que ele entrava em um clube de tiro.

Alexandre é vice-líder do União Brasil no Congresso Nacional. Neste ano, o deputado foi o relator do processo de cassação por falta de decoro parlamentar contra o deputado bolsonarista Nikolas Ferreira (PL-MG).

O processo foi aberto depois que Nikolas usou de falas transfóbicas no Dia Internacional da Mulher, com uma peruca amarela na cabeça. Inicialmente, Alexandre havia votado pelo prosseguimento do processo contra o deputado mineiro, mas depois mudou de posição e o caso foi arquivado.