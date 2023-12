Saiba quem é o jornalista da Globo que morreu aos 72 anos

Ex-diretor da Globo Portugal, o jornalista Ricardo Pereira morreu, nesse domingo (10/12), aos 72 anos. O repórter lutava há quatro anos lutando contra câncer no pâncreas e no fígado. A família não informou detalhes sobre o sepultamento.

Relembre a trajetória de Ricardo Pereira Em setembro deste ano, Pereira se aposentou, encerrando uma carreira de 40 anos na Globo. Antes de assumir a sucursal da emissora em Portugual, o jornalista nascido no Rio de Janeiro atuou como repórter de política e correspondente internacional e participou de importantes coberturas, como a do terremoto do sul da Itália, a Guerra Irã-Iraque, em que realizou uma entrevista exclusiva com Saddam Hussein, e a Guerra das Malvinas.

Pereira também atuou da transmissão ao vivo, via satélite, do casamento da princesa Diana com o príncipe Charles, em Londres, e cobriu a Copa do Mundo de 1982, na Espanha.

Em 2006, morando na Itália, tornou-se consultor da Globo Internacional para a distribuição do canal na Europa. Anos depois, em outubro de 2011, a Globo inaugurou em Lisboa a sua sede europeia e Ricardo Pereira foi nomeado diretor da Globo Portugal.

Ricardo Pereira trabalhava em um documentário para o Globoplay

Ricardo Pereira faleceu aos 72 anos de idade

Ele atuou na Globo por 40 anos

Jornalista preparava documentário Segundo a TV Globo, apesar da aposentadoria em setembro, Ricardo Pereira queria seguir registrando grandes histórias e preparava um documentário para o Globoplay sobre um diário de guerra que ele mesmo encontrou em uma viagem em 1983 às Ilhas Malvinas – território alvo de disputa entre a Argentina e o Reino Unido.