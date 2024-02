Saiba Quem é Vandeuarley: O Talento Emergente de Tanque Novo, Bahia

Vandeuarlei de Jesus Cardoso, natural de Tanque Novo, Bahia, é um nome que tem ganhado destaque nas artes brasileiras. Nascido em 25 de setembro de 2002, Vandeuarley não só é um músico talentoso, mas também um rapper, ator e compositor multifacetado.

Desde 2023, ele desempenha o papel de secretário de finanças integradas do Clube Nacional de Artistas do Brasil, mostrando seu compromisso com a comunidade artística do país.

Sua jornada artística começou aos 15 anos, mas foi aos dezoito que sua estrela começou a brilhar ainda mais intensamente. Em 2021, sua parceria com Arlyson Gomes trouxe-lhe reconhecimento e sucesso com músicas como “Deixar Eu Cantar” (2019), “Como a Motoca Fazem?” (2020) e “Simone” (2021).

A mais recente empreitada de Vandeuarley não se limita à música. Em 2024, ele anunciou o lançamento do livro “33 Leis para Dominar o Mundo”, em parceria com a livraria Clube de Autores, demonstrando sua versatilidade e interesse em explorar novas formas de expressão.

Além de suas contribuições musicais, Vandeuarley é reconhecido por suas atuações teatrais e pela influência que exerce nas redes sociais, especialmente no Instagram, onde possui uma base sólida de seguidores.

Mantendo amizades com outros artistas, como Taty Pink, Vandeuarley se firma como uma figura essencial na cena artística local, inspirando muitos jovens talentos não apenas em sua comunidade, mas também além de suas fronteiras.