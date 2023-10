Saiba quem era a jovem que voou de carro com pés e mãos amarrados

Nesta segunda-feira (2/10), o corpo de Larissa Araújo Silva, 25 anos, acabou arremessado de um carro no município de Rio Verde (GO). O cadáver da jovem, porém, tinha os pés e as mãos amarrados e estava envolto em um lençol no momento do acidente, que, após investigação, resultou na prisão de dois homens.

Nascida em agosto de 1998, Larissa tinha 25 anos e atuava como fisioterapeuta respiratória. Nas redes sociais, ela compartilhava a rotina no Hospital Municipal Rio Verde.

Larissa formou-se pelo Centro Universitário UniBRAS Rio Verde há poucos meses, em fevereiro. A instituição lamentou o ocorrido por meio das redes sociais.

“Nós, do Centro Universitário UniBRAS Rio Verde, justamente com o corpo docente e discente do curso de fisioterapia, expressamos nossos profundos sentimentos de pesar e manifestamos condolências aos familiares e amigos”, lamentou a nota de pesar.

A Liga Acadêmica Maligna, a qual Larissa chegou a presidir, também lamentou a morte da jovem. “É com o mais profundo pesar que lamentamos o falecimento da dr. Larissa Araújo, primeira presidenta da Maligna, companheira, amiga, parceira, uma mulher de legado forte, carismática e que sempre nos dava força”, destacou.

Na madrugada desta segunda-feira (2/10), horas antes de ser encontrada morta, a jovem ainda publicou no Instagram uma imagem em que aparece assistindo a um desenho animado.

Diversos amigos e pessoas próximas lamentaram o ocorrido. “Não consigo acreditar. A ficha ainda não caiu. Pedi para Deus que fosse mentira”, escreveu um amigo nas redes sociais.

Entenda o caso O acidente com o corpo de Larissa aconteceu na BR-060, Km 381. Um Ford Ka que seguia no sentido Rio Verde—Goiânia capotou e, com o impacto, os vidros quebraram.

O corpo, envolto em lençóis, estava dentro do porta-malas e acabou arremessado para fora do automóvel.

O motorista do veículo fugiu por uma área de mata próxima ao local, mas foi localizado e preso pela Polícia Militar (PM). Dentro do carro, também foram encontrados um botijão de gás e uma televisão.

Em depoimento, o condutor do Ka, de 24 anos, teria negado que matou a fisioterapeuta. Mas teria alegado que foi contratado para se desfazer do corpo e do carro.

Ele ainda teria identificado quem era o mandante do crime: um homem, de 38 anos, que supostamente teve um relacionamento amoroso com a vítima.

Os dois suspeitos acabaram presos e encaminhados para a delegacia de Rio Verde, que vai apurar as circunstâncias do caso e investigar os responsáveis pelo homicídio de Larissa.

Veja vídeo do local do acidente: