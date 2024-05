Saiba quem era Djidja Cardoso, sinhazinha do Boi Garantido que morreu

Djidja Cardoso, sinhazinha do Boi Garantido, morreu na manhã desta terça-feira (28/5), aos 32 anos. A informação foi confirmada por familiares e publicada na página do salão que ela era proprietária, mas a causa do falecimento não foi revelada.

Ela representou a sinhazinha do Garantido no Festival Folclórico de Parintins entre 2016 e 2020, quando se aposentou da arena. Na história do boi-bumbá, essa é a personagem de tema central.

Atualmente, Djidja comandava um salão de beleza no Amazonas. O estabelecimento publicou, em sua conta oficial do Instagram, que todas as unidades estarão fechadas nesta terça-feira “por motivo de força maior”.

Djidja acumula quase 65 mil seguidores em suas redes sociais e costumava publicar vídeos de seus treinos na academia, além de curiosidades sobre o Festival Folclórico de Parintins.

No Instagram, a empresária declarou torcida à Isabelle Nogueira, atual cunhã-poranga do Boi Garantido, durante o BBB 24.