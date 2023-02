MC Guimê tem bens bloqueados na Justiça e não ganhará nada do BBB23

A Justiça de São Paulo determinou a penhora de tudo o que MC Guimê, o marido de Lexa, já embolsou e de tudo o que o artista vai receber no BBB23. A decisão inclui cachês e prêmios do reality show da Globo, por conta de um processo em que dois empresários cobram do cantor uma dívida avaliada em R$ 2,9 milhões.

Em 2016, o cantor comprou um imóvel em Alphaville, na cidade de Santana do Parnaíba (SP), por R$ 2,2 milhões. Os vendedores afirmam que ele e sua esposa deixaram de pagar parcelas e ficaram devendo R$ 777 mil. Foi assim que este imbróglio começou e se tornou algo milionário.

No processo, os credores exigem a rescisão do contrato, além de uma indenização por fruição. Com multas e juros rolando desde então, o valor da dívida é estimado em R$ 2,9 milhões. O participante do BBB já tinha sido condenado em primeira instância em outubro de 2020, e teve a decisão confirmada por desembargadores no ano passado.

O marido de Lexa e a sua defesa responderam que as parcelas finais do contrato não foram depositadas porque os empresários não entregaram a casa reformada, como haviam combinado. Assim, segundo Guimê, houve abatimento de valores.

De acordo com o site UOL, a TV Globo e a Endemol Shine (produtora do reality show) devem depositar em uma conta judicial os valores recebidos pelo funkeiro no programa. Ou seja, ele irá sair do programa com as mãos abanando.

A coluna LeoDias já havia noticiado que o cantor possui dívidas com o banco Bradesco e com vários honorários advocatícios.

