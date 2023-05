Ex-De Férias pede vaga no BBB24 e faz apelo a Boninho: “Tá na hora”

Gabriel Sampaio, ex-participante do reality De Férias com o Ex, da MTV, está empenhado em seu novo objetivo: participar da próxima edição do BBB.

O brasiliense não esconde o desejo de fazer parte do próximo elenco do programa global, e chegou até a fazer um apelo para Boninho.

O modelo e influenciador usou o Instagram, onde possui mais de 30 mil seguidores, para pedir uma vaga ao diretor do BBB.

Na legenda de uma foto em que aparece com o cabelo descolorido e sem camisa, Gabriel atiçou o diretor. “Quando eu estou loiro, esquece! Alô Boninho, está na hora de botar um desse em 2024. Tem coragem?”.

