Saiba quem são os 3 presos por envolvimento no assassinato de Marielle

Irmãos Brazão e Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio, foram presos na operação deste domingo (24.mar)

Na imagem da esquerda para direita, Domingos Brazão, conselheiro do TCE-RJ, o deputado federal Chiquinho Brazão (União Brasil-RJ) e Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro Reprodução/TCE – Divulgação/Câmara dos Deputados – Reprodução/Linkedin

PODER360 24.mar.2024 (domingo) – 9h38



A PF (Polícia Federal) prendeu 3 suspeitos de mandar matar a vereadora Marielle Franco, e seu motorista, Anderson Gomes neste domingo (24.mar.2024). Dentre os alvos estão os irmãos Brazão, Chiquinho e Domingos, que tem influência política no Estado há alguns anos. Além disso, Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio, também foi preso.

Segundo a investigação da PF, os irmãos Brazão são suspeitos de serem os mandantes do assassinato. Já Rivaldo Barbosa é investigado por suposta obstrução de justiça sobre o caso Marielle.

DOMINGOS BRAZÃO É atual conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Foi eleito para vaga em 2015. Por causa do cargo, tem direito a foro especial.

Em 1996, foi eleito vereador pelo Rio. Já em 1998, Domingos assumiu cadeira na Alerj (Assembleia Legislativa do Rio) por 5 mandatos consecutivos de 1999 a 2015.

Domingos Brazão foi preso na operação Quinto do Ouro, um desdobramento da Lava Jato no Rio, em 2017. É suspeito de integrar um suposto esquema criminoso para receber propina de contratos do Estado.

Em 2019, o conselheiro do TCE-RJ foi denunciado pela PGR (Procuradoria Geral da República) por obstrução de justiça. Mas, em 2019, o STJ (Superior Tribunal de Justiça) rejeitou a denúncia.

CHIQUINHO BRAZÃO Foi vereador na Câmara Municipal do Rio pelo MDB por 12 anos. Em 2018, Chiquinho foi eleito deputado federal pelo Avante. E foi reeleito em 2022 pelo União Brasil, seu atual partido.

Em 2023, Chiquinho assumiu a Secretaria Municipal de Ação Comunitária, na gestão de Eduardo Paes (PSD). Em fevereiro de 2024, deixou o cargo, a pedido. Na época, a mídia começou a noticiar que Ronnie Lessa estaria negociando uma delação.

RIVALDO BARBOSA O delegado de Polícia Civil foi nomeado chefe da Polícia Civil do RJ em 13 de março de 2018, um dia antes do assassinato da vereadora Marielle.

Rivaldo era coordenador da Divisão de Homicídios, onde mantinha um contato com Marielle. A vereadora atuava na bancada de Direitos Humanos da Câmara de Vereadores do Rio.