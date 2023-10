Saiba quem são os médicos que morreram durante ataque a tiros no Rio de Janeiro

Um ataque a tiros no bairro da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, deixou três mortos na madrugada desta quinta-feira, 5. Uma das vítimas é Diego Bonfim, irmão da deputada Sâmia Bonfim (PSOL-SP). Os três estavam acompanhados por um quarto amigo em um quiosque quando foram atacados a tiros por bandidos que desceram de um carro. O quarto médico ficou ferido e foi levado para um hospital, onde segue internado. Os profissionais estavam na cidade para participar do 6º Congresso Internacional de Cirurgia Minimamente Invasiva do Pé e Tornozelo. A Polícia ainda está investigando o caso para poder apontar as motivações do crime.

Uma das vítimas é Diego Ralf de Souza Bonfim, 35, irmão de Sâmia e cunhado do deputado Glauber Braga (PSOL-RJ). Formado pela Universidade do Oeste Paulista, Diego era especialista em reconstrução óssea Instituto de Ortopedia e Traumatologia (IOT) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP). A segunda vítima é Marcos Corsato, de 62 anos. Ele atuava como Diretor do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas, além de atender em consultórios particulares nos bairros da Mooca e de Pinheiros. O outro médico que morreu é Perseu Ribeiro Almeida, de 33 anos. Formado em medicina pela Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC) em 2017, se especializou em cirurgia de pé e tornozleo pelo IOT e era membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. A vítima que sobreviveu é o médico Daniel Sonnewend Proença, 33, formado pela Faculdade de Medicina de Marília em 2016.