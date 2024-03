Saiba valor da fortuna dos 10 maiores criadores de conteúdo do Brasil

Neste ano, a Forbes lançou uma lista dos maiores criadores de conteúdo do Brasil, a Top Creators. Nela estão grandes ícones da internet que, consequentemente, possuem enormes fortunas. Por isso, separamos o valor da fortuna dos top 10 influenciadores brasileiros. Confira:

Maisa

A criadora de conteúdo Maisa encanta o país desde muito nova na televisão. Atualmente, sua fortuna vem de empresas, imóveis e investimentos financeiros, totalizando cerca de R$ 30 milhões, de acordo com o jornal Bolsão. Aliás, mesmo milionária, a atriz ainda mora com os pais.

Bianca Andrade – Boca Rosa

Bianca Andrade é proprietária da marca Boca Rosa, sucesso no setor dos cosméticos. De acordo com O Globo, a ex-BBB possui empresas, imóveis e investimentos financeiros que rendem até R$ 2 milhões por ano. Dessa forma, a empresária possui uma fortuna entre R$ 50 e R$ 100 milhões.

Durante uma entrevista ao podcast PrimoCast, Whindersson revelou que, apenas em seu perfil do Instagram, fatura R$ 20 milhões com publicidade. Além disso, o criador de conteúdo também conta com investimentos e outras fontes de renda, totalizando cerca de R$ 300 milhões de patrimônio, segundo uma estimativa da Forbes 2021.

