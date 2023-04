Saída do litoral paulista registra congestionamento de 12 km no domingo de Páscoa

Quem retorna do feriado nas praias de São Paulo neste domingo, 9, precisará ter paciência para encarar o trânsito. As rodovias que levam do litoral paulista para a capital apresentam lentidão, chegando a registrar 12km de congestionamento, de acordo com Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) e o Departamento de Estradas e Rodagem (DER). Às 10h30, a Rodovia Imigrantes apresentou 12km de trânsito. A concentração da lentidão se encontra entre o km 58 e o km 46 no sentido capital. As pistas devem apresentar fluxo intenso durante todo o dia, mesmo com oito faixas de regresso para a capital. Também há expectativa de lentidão na rodovia dos Tamoios e no Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto, com estimativa de que até 480 mil veículos passem pelas pistas.

