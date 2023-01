Sala do Coro do TCA recebe peça de teatro ‘Fernando Pessoa – O Espetáculo!’

A peça “Fernando Pessoa – O Espetáculo!” estará em cartaz nos dias 8 e 9 de fevereiro na Sala do Coro do Teatro Castro Alves, sempre às 20h, abordando a obra do mais famoso poeta português.

O espetáculo coloca em cena o poeta Fernando Pessoa e seus heterônimos: Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos, interpretado pelo ator e diretor baiano Marcos Machado. A obra de Pessoa será apresentada ao público em versos, prosa e música. Machado, além de dar vida ao poeta, dirige a peça e foi responsável pela adaptação dos textos.

Com 27 anos de existência, a peça é uma das mais longevas do teatro baiano, acumulando aplausos em vários palcos e cidades por onde já passou. Segundo Machado, interpretar o multifacetado poeta português é uma experiência de catarse e a cada espetáculo parece ser a primeira vez.

Além de Marcos, o espetáculo contará com a participação especial da grande atriz portuguesa Rita Ferraz, que fará sua estreia aqui em Salvador. A trilha sonora é assinada por Amadeu Alves.

Serviço

Data: 8 e 9 de fevereiro

Horário: 20 horas

Local: Sala do Coro do Teatro Castro Alves

Realização: Instituto Cultural Lusófono & JM Produções

Ingressos: 20 reais ( Meia entrada) e 40 reais ( inteira )