Salles retoma conversas sobre candidatura à Prefeitura de SP pelo PL: ‘De volta ao jogo’

O deputado federal Ricardo Salles (PL-SP) publicou nas redes sociais “Back to the game”, que significa em inglês “de volta ao jogo”. A declaração foi feita nesta terça-feira, 3, em mensagem no X (antigo Twitter), após novo encontro ocorrido entre o ex-ministro do Meio Ambiente e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), presidente de honra da sigla. Como o site da Jovem Pan mostrou, a conversa aconteceu na semana passada, em Brasília, e teve foco articular a candidatura ao pleito. Segundo interlocutores, durante a conversa, Bolsonaro não se manifestou contrário a ideia. O ex-presidente teria dito, inclusive, que uma candidatura pelo próprio PL seria uma possibilidade. Com a retomada das tratativas, o entorno de Ricardo Salles avalia que as conversas para confirmar a pré-candidatura do deputado estão “avançando bem”, mas sem ainda sem confirmação.

A volta das tratativas para Ricardo Salles figurar como o nome do PL na disputa à Prefeitura de São Paulo em 2024 ocorre três meses depois do parlamentar desistir da pré-campanha. Em junho deste ano, Salles declarou à Jovem Pan por mensagens, nesta segunda-feira, 5, que “não mais [vai concorrer]. “A direita perdeu. Centrão ganhou”, comentou. O retorno do deputado “ao game” também ocorre em meio a uma insatisfação de uma ala do Partido Liberal ligada ao bolsonarismo que resistem em apoiar o atual prefeito e pré-candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB) e reclamam do fato de Nunes não “abraçar” o ex-presidente e também de pouco espaço em cargos públicos. Por outro lado, o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, tem dito que a sigla está fechada com Nunes, apesar de garantir publicamente que a decisão sobre o assunto será de Bolsonaro.