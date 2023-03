‘Seguirei firme confirmando a minha inocência no STF’, diz Ibaneis após decisão de Moraes

Pouco mais de dois meses após ser afastado do Governo do Distrito Federal, o governador o Ibaneis Rocha (MDB) recebeu autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para retornar ao cargo. Em comunicado compartilhado com jornalistas nesta quarta-feira, 15, ele disse ter aguardado “com muita paciência, resiliência e confiança” na Justiça esse momento e ponderou que é hora de “seguir em frente”. “Aguardei com muita paciência, resiliência e confiança na justiça do meu país, esse momento de retorno ao cargo que assumi pela vontade do povo do Distrito Federal, que me elegeu em primeiro turno para um segundo mandato. Agora é seguir firme confirmando a minha inocência junto ao STF e trabalhar ainda mais pela cidade que tanto amo”, escreveu Ibaneis.

Anteriormente, em 18 de fevereiro, Ibaneis já havia manifestado sua confiança na decisão da Justiça. Em uma série de mensagens publicadas no Twitter, ele mencionou que evitava se manifestar sobre o processo “em respeito à Justiça e para não atrapalhar o curso das investigações sobre os condenáveis atos verificados no dia 8 de janeiro”, mas que aguardava com “serenidade” a conclusão do processo. “confiando na decisão final do Poder Judiciário”, acrescentou. Na época, o governador também pediu que aliados não realizassem atos públicos de apoio a ele e que confiassem na Justiça. “Aguardem a apuração dos fatos com a calma e serenidade que o momento exige. Agradeço todas as mensagens de apoio, mas peço encarecidamente que sejam evitados quaisquer atos públicos”, concluiu.

O afastamento do governador aconteceu em 9 de janeiro, um dia após as sedes dos Três Poderes – Congresso Nacional, Palácio do Planalto e da Suprema Corte – serem invadidas e depredadas. Em decisão desta quarta, Alexandre de Moraes argumentou que “não permanecem presentes os requisitos para a manutenção da medida de suspensão do exercício da função pública”, determinando a volta imediata de Ibaneis Rocha ao Palácio do Buriti. O ministro também argumentou que os relatórios da Polícia Judiciária “não trazem indícios de que estaria buscando obstaculizar ou prejudicar os trabalhos investigativos, ou mesmo destruindo evidências”, o que permitiria a retirada das medidas cautelares. “Diante do exposto, revogo a medida cautelar imposta a Ibaneis Rocha Barros Júnior, determinando seu retorno imediato ao exercício integral das funções do cargo de governador do Distrito Federal”, menciona na decisão.

