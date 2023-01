Salvador tem 14 novos bairros com conexão 5G; confira lista

Cinco meses após a liberação do sinal de conexão 5G em Salvador, a cobertura chegou a mais 14 bairros. Assim, a capital baiana passa a contar com 94 localidades contempladas com uma maior velocidade de Internet móvel, segundo a Anatel – Agência Nacional de Telecomunicações. O número equivale a 55% de cobertura dos 170 bairros do município.

A companhia de telefonia Tim ativou o sinal em 13 áreas que ainda não tinham a quinta geração de internet móvel, na semana passada. Já a operadora Vivo vem realizando o aumento gradualmente e ativou em mais uma.

Estando em uma das áreas de cobertura, basta que os moradores ou pessoas que trabalham na região possuam um aparelho compatível com o 5G para começarem a utilizar a conexão. Isso significa navegar na internet e fazer download de arquivos com conectividade mais rápida do que com o 4G.

Entre os novos bairros com cobertura 5G para Tim e Vivo estão: Água de Meninos; Castelo Branco; Cajazeiras; Daniel Lisboa; Granjas Rurais Presidente Vargas; Mares; Mercês; Novo Horizonte; Pau da Lima; Pernambués; Retiro; Stella Maris; Vila Canária e Cidade Jardim.

Além de ativar os sinais nos bairros que ainda não tinham o 5G, as empresas também ampliaram a cobertura em bairros que já eram contemplados por elas ou por outras operadoras. A Tim levou seu sinal para 16 bairros que ainda não cobria e ampliou sua cobertura em 17 que já estava presente. Já a Vivo chegou em uma localidade que ainda não tinha cobertura e em outras nove que já tinham, mas não a dela.

Assim, até o momento a operadora TIM disponibiliza o sinal 5G na faixa de 3,5 GHz em 93 bairros de Salvador, somando as 77 localidades onde já fornecia, desde agosto do ano passado. A Vivo passou de 16 para 26 bairros no mesmo período.

Já a Claro mantém o mesmo número de bairros com sua quinta geração de internet, ou seja, 15. A Oi não participou do leilão do 5G, visto que na ocasião, em 2021, a sua operação móvel estava sendo vendida para a Claro, TIM e Vivo, processo que foi oficializado em 2022.

De acordo com a Anatel, somente as três operadoras estão cadastradas para fornecer o serviço aos moradores da capital baiana. A média de cobertura estabelecida pela Anatel para as operadoras era de uma estação 5G a cada 100 mil habitantes, mas ela já foi ultrapassada na capital baiana, de acordo com a agência. Hoje a cidade dispõe de 281 estações de tecnologia 5G.

Além desta, outra exigência ainda precisa ser cumprida pelas distribuidoras até 2025: que haja uma estação para cada 10 mil habitantes. Esse também é o prazo para que 100% dos aparelhos móveis comecem a ser compatíveis com a rede.

Para o diretor CRO (Chief Revenue Officer) da Tim, Fabio Avellar, a ampliação da cobertura é essencial para acelerar a melhoria na experiência das pessoas com a internet. “Tentamos garantir isso desde o ano passado e temos sido bem sucedidos tendo o dobro de antenas que as outras operadoras. É essa infraestrutura e investimento mais acelerado do que o mínimo pedido pela Anatel que realmente diferencia a experiência do usuário”, destaca o representante.

A Vivo destacou, por meio de nota, os benefícios contabilizados com a nova conexão. “Em termos de qualidade, a companhia já observa que as velocidades médias experimentadas alcançam pico acima de 1Gbps. O que representa uma velocidade média dez vezes mais rápida em comparação ao 4G”, informa a operadora.

Grandes eventos

Estar em eventos com milhares de pessoas muitas vezes pode significar não ter conexão de internet ou sofrer com oscilações que retardam o envio de mensagens ou a publicação de vídeos e fotos nas redes sociais, por isso, mais do que acelerar a conectividade de internet móvel, o 5G também garante reduzir esse problema.

Isto só é possível pois ela consegue gerir muito mais dados simultaneamente do que as gerações anteriores, segundo explica o membro do Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (IEEE) e doutorando em engenharia elétrica pela Universidade de Brasília, Filipe Tôrres. “Ela tem muito mais estabilidade e protocolos de comunicação […] Isso tende a melhorar as oscilações. E assim que for implementada com capacidade total, veremos o problema sanado”, destaca.

No Festival de Verão, que acontece neste sábado e domingo, as pessoas que comparecem ao evento poderão testar a diferença na prática. Isto porque, a TIM vai instalar sete antenas 5G na região da festa, que vão transformá-la em um palco para explorar os benefícios da conexão para além do uso do smartphone.

Para quem tiver um aparelho com suporte 5G e um chip TIM, será possível conectar a rede ligando os dados móveis. Mas quem não tem, não ficará de fora. A operadora terá ainda um estande de 100m² e dois andares onde os participantes poderão experimentar um game e óculos de realidade virtual para um sobrevoo com visão 360° do palco, além de acesso a uma plataforma de foto 360°. Tudo com conexão 5G.

Espaços para carregadores de celular também estarão disponíveis. Para os mais aventureiros, a Tim também vai instalar uma roda gigante e distribuir brindes como copos e acessórios. Vendedores volantes também estarão à postos para quem quiser adquirir um chip ou fazer uma recarga durante o evento.

Estrelando a novidade em um grande show na capital baiana, a Tim projeta que 20% de todo o tráfego em sua rede durante o Festival de Verão seja por meio da internet de quinta geração. Antes, o serviço já havia sido testado no Rock in Rio.

“O público do Rock in Rio que com um aparelho 5G e conexão da Tim teve uma experiência absolutamente fantástica de navegação, download de vídeos e realização de lives, por exemplo”, conta o diretor CRO da Tim, Fabio Avellar.

Ainda de acordo com ele, a conexão 5G promete não apenas melhorar a experiência dos usuários com aparelhos compatíveis, mas também aqueles com conexão 5G, já que, reduzindo o número de pessoas usando a antiga geração de internet móvel, ela tende a se manter mais estável.

Novos Bairros com sinal 5G

Tim: Água de Meninos; Castelo Branco; Cajazeiras; Daniela Lisboa; Granjas Rurais Presidente Vargas; Mares; Mercês; Novo Horizonte; Pau da Lima; Pernambués; Retiro; Stella Maris; Vila Canária.

Vivo: Cidade Jardim.

Bairros da segunda fase de cobertura 5G

Tim: Alto do Coqueirinho, Barra, Caixa D’água, Boca do Rio, Canabrava, Centro, CAB, Chame-chame, Cosme de Farias, Daniel Lisboa, Graça, Horto florestal, Itaigara, Nordeste, Ondina, Pau miúdo, Pelourinho, Água de Meninos, Castelo Branco, Granjas Rurais, Presidente Vargas, Iguatemi, Jardim Apipema, Mares, Mercês, Novo Horizonte, Pau da, Lima, Pernambués , Retiro, Stella Maris, Tancredo Neves, Vila Canária, Vila Laura.

Vivo: Armação, Barra, Campo Grande, Chame-chame, Cidade Jardim, Engenho Velho da Federação, Federação, Jardim Apipema, Morro do Gato, Stiep.

Bairros da primeira fase de cobertura 5G

Claro: Barra, Caminho das Árvores, Campo Grande, Candeal, Canela, Chame-Chame, Federação, Graça, Horto Florestal, Itaigara, Jardim Apipema, Ondina, Parque Bela Vista, Pituba e Politeama.

TIM: Acupe de Brotas, Alto das Pombas, Alto do Coqueirinho, Amaralina, Arenoso, Armação, Arraial do Retiro, Barbalho, Barra, Barreiras, Barris, Boca do Rio, Brotas, Cabula, Cabula VI, Caixa D’Água, Caminho das Árvores, Campinas de Brotas, Campo Grande, Canabrava, Candeal, Canela, Centro, CAB, Chame-Chame, Cidade Nova, Cosme de Farias, Costa Azul, Curuzu, Daniel Lisboa, Dois de Julho, Doron, Engenho Velho da Federação, Engenho Velho de Brotas, Engomadeira, Federação, Garcia, Graça, Horto Florestal, Iapi, Imbuí, Itaigara, Jaguaribe, Jardim Nova Esperança, Jardim Placaford, Luís Anselmo, Macaúbas, Matatu, Narandiba, Nazaré, Nordeste, Nova Brasília, Ondina, Parque Bela Vista, Patamares, Pau Miúdo, Pelourinho, Pero Vaz, Piatã, Pituaçu, Pituba, Politeama, Rio Vermelho, Saboeiro, Santa Cruz, Santa Mônica, Santo Antônio, São Gonçalo do Retiro, São Marcos, Saúde, Sete de Abril, Stiep, Sussuarana, Tancredo Neves, Tororó, Vila Laura e Vitória.

Vivo: Amaralina, Cabula, Caminho das Árvores, Candeal, Canela, Costa Azul, Garcia, Graça, Horto Florestal, Iguatemi, Itaigara, Ondina, Parque Bela Vista, Pituba, Rio Vermelho e Santa Cruz.

*O levantamento foi feito pela reportagem, comparando as listas de bairros disponibilizadas pelas operadoras em agosto do ano passado – quando o 5G foi ativado nos primeiros bairros da capital e ontem (23).

Lista de aparelhos compatíveis com 5G

Apple

iPhone SE (3ª geração)

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 Mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

Samsung

Galaxy S21 FE 5G

Galaxy S21 5G

Galaxy S21+ 5G

Galaxy S21 Ultra 5G

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy A13

Galaxy A22 5G

Galaxy A32 5G

Galaxy A33 5G

Galaxy A52 5G

Galaxy A52s 5G

Galaxy A53 5G

Galaxy A73 5G

Galaxy M23 5G

Galaxy M33 5G

Galaxy M52 5G

Galaxy M53 5G

Galaxy Z Flip 3 5G

Galaxy Z Fold 2 5G

Galaxy Z Fold 3 5G

Galaxy Note 20 5G

Galaxy Note 20 Ultra 5G

Motorola

Moto G 5G Plus

Moto G 5G

Moto G50 5G

Moto G62 5G

Moto G71 5G

Moto G82 5G

Moto G100 5G

Moto G200 5G

Motorola Edge

Motorola Edge 20

Motorola Edge 20 Lite

Motorola Edge 20 Pro

Motorola Edge 30

Motorola Edge 30 Pro

Xiaomi

Mi 11 Lite 5G

Mi 12 Pro 5G

Xiaomi 12 Lite

Poco M3 Pro 5G

Poco M4 Pro 5G

Poco X4 Pro 5G

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 11 Pro 5G

Asus

Zenfone 8

Zenfone 8 Flip

ROG Phone 5

ROG Phone 5s

Realme

Realme GT Master

Realme GT 2 Pro

Realme 9 Pro+

TCL

TCL 20 Pro 5G

Infinix

Zero 5G

Nokia

Nokia G50

Lenovo

Legion Phone Due

*Com orientação da subeditora Fernanda Varela.