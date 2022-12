Salvamar alerta sobre riscos de entrar no mar na noite da virada

Durante os dias de Festival da Virada Salvador, o Salvamar alerta para o litoral próximo à Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio. De acordo com o coordenador geral do Salvamar, Kailani Dantas, as marés estão mais violentas que de costume em virtude das últimas mudanças climáticas. “O mar está virado e isso requer atenção, especialmente, para aqueles visitantes de fora, que desconhecem a região”, recomenda.

Dantas destaca que, embora a área não tenha barracas e o banho não seja recomendado, muitas pessoas, especialmente na virada do ano, se jogam ao mar. “O uso de bebida alcóolicas potencializa os riscos de acidentes, por isso mesmo, pedimos aos visitantes que evitem o banho de mar por aqui”, completa.

No primeiro dia do Festival da Virada Salvador, o Salvamar registrou um acidente com uma vítima do sexo feminino que, segundo registro, teria torcido o pé na praia, mas sem maiores gravidades. A senhora foi encaminhada ao posto de saúde, onde recebeu os atendimentos básicos.