Sâmia manda Câmara ‘calar a boca’ durante discurso no Plenário: ‘Tem uma mulher falando’

A deputada federal Sâmia Bomfim (Psol-SP) mostrou-se incomodada com as conversas dos paramentares durante sessão da Câmara dos Deputados na última terça-feira, 7. Na ocasião em questão, a congressista ocupava a tribuna do Plenário e realizava seu discurso após a fala da deputada Júlia Zanatta (PL-SC). Em sua manifestação, a deputada de esquerda se defendeu da acusação de supostamente ter chamado Bia Kicis (PL-DF) de “louca” durante reunião da Bancada Feminina e disse que se tratava de uma reação após Kicis apresentar um projeto de lei “transfóbico”. Com a fala, o Plenário da Casa passou a debater as acusações e Sâmia afirmou; “Calem a boca que tem uma mulher falando. Respeita. Abaixa um pouquinho o tom de voz. Agradeço”. No entanto, a ação não contou com a aprovação de seus pares e a deputada Júlia Zanatta foi às redes manifestar sua discordância com Sâmia. Em uma publicação no Twitter, a parlamentar disse que ouviu um “cala boca”, “na véspera do dia da mulher”, de uma deputada “feminista que pedia respeito”. “Infelizmente é assim, somos atacadas quando ousamos ser livres de amarras ideológicas. A bancada feminina é feminina, não feminista”, finalizou.

“Calem a boa, que tem uma mulher falando”.

pic.twitter.com/uukdTooA9j — GugaNoblat (@GugaNoblat) March 7, 2023